Terwijl Kronos Events hard werkt aan een volwaardig seizoen van de VW Fun Cup, heeft de organisatie ook in het simracen de smaak te pakken. In 2021 komen er zelfs twee versies van de VW e-Fun Cup: een Belgisch en een internationaal Europees kampioenschap. Het leuke aan deze VW e-Fun Cup is dat er ook zonder extra kosten of verplaatsingen virtueel gekoerst kan worden in de Verenigde Staten en Australië, naast de wedstrijden op de vertrouwde Europese omlopen.

Zoals de naam laat vermoeden, zal de ene competitie voornamelijk bestaan uit Belgische rijders, uitgedaagd door enkele buitenlanders, terwijl onze landgenoten in de Europese variant het gezelschap krijgen van rijders uit Frankrijk, Portugal, Italië, Nederland en zelfs de Verenigde Staten.

Om het spektakel te garanderen, komen er twee verschillende wedstrijdformats. Op de Amerikaanse omloop van Road Atlanta en het Circuit van Spa-Francorchamps staat de deelnemers een spannende superpole-sessie te wachten, gevolgd door een wedstrijd van één uur, waarin het cruciaal wordt om op het juiste moment de pitlane in te duiken.

Tijdens de andere meetings in het Australische Eastern Creek, in Zandvoort, op l'Anneau du Rhin en tijdens de finale in Zolder, krijgen de kijkers op YouTube en Twitch twee kortere wedstrijden van veertig minuten te zien na een kwalificatiesessie van twintig minuten.

