Audi Brussels kan voortaan van thuis uit worden bezocht via een onlinerondleiding. Die geeft een kijkje achter de schermen van de productie van Audi's eerste elektrische in ons land.

Sinds 2011 kunnen bezoekers de Audi-vestiging in Brussel ontdekken tijdens een fabrieksrondleiding. De interesse om de productie van de e-tron zelf mee te beleven is nog altijd zeer groot. 'Wij krijgen nog veel aanvragen, maar door corona zijn rondleidingen ter plaatse momenteel helaas niet mogelijk. Gelukkig biedt AudiStream, onze nieuwe virtuele toer, een mooi alternatief', zegt Peter D'hoore, woordvoerder bij Audi Brussels.

Iedereen kan deze virtuele toer bekijken op AudiStream. Daar word je verwelkomd door de virtuele gids Birgit Peters. Zij geeft een rondleiding door de fabriek die in 1949 werd opgericht en waar sinds 2018 de eerste volledig elektrisch Audi's van de band lopen. Het centrale thema is dan ook de transformatie van de productie van wagens met verbrandingsmotoren naar de productie van 100 % elektrisch aangedreven voertuigen.

Een kijk op de productie van de elektrische Audi's. © GF

Timelapse van transformatie

Hiervoor bouwde Audi de hele fabriek om en bereidde het zijn medewerkers met honderdduizenden uren bijscholing voor op de productie van de nieuwe aandrijving. Kijkers kunnen deze modernisering van de vestiging in een mooie timelapse bewonderen. Dan neemt de rondleiding de toeschouwers mee naar de productiewereld van de e-tron - van het koetswerk over de lakafdeling tot de eindassemblage. Het bezoek in de productie van Audi Brussels wordt afgesloten in de afdeling van de hoogspanningsbatterijen, het pronkstuk dat de vestiging zo bijzonder maakt.

Deze bijzondere ervaring kan je dus vanaf nu ook gewoon thuis beleven met de knappe virtuele toer, in afwachting dat de echte rondleidingen in Audi Brussels weer van start gaan.

Sinds 2011 kunnen bezoekers de Audi-vestiging in Brussel ontdekken tijdens een fabrieksrondleiding. De interesse om de productie van de e-tron zelf mee te beleven is nog altijd zeer groot. 'Wij krijgen nog veel aanvragen, maar door corona zijn rondleidingen ter plaatse momenteel helaas niet mogelijk. Gelukkig biedt AudiStream, onze nieuwe virtuele toer, een mooi alternatief', zegt Peter D'hoore, woordvoerder bij Audi Brussels.Iedereen kan deze virtuele toer bekijken op AudiStream. Daar word je verwelkomd door de virtuele gids Birgit Peters. Zij geeft een rondleiding door de fabriek die in 1949 werd opgericht en waar sinds 2018 de eerste volledig elektrisch Audi's van de band lopen. Het centrale thema is dan ook de transformatie van de productie van wagens met verbrandingsmotoren naar de productie van 100 % elektrisch aangedreven voertuigen.Hiervoor bouwde Audi de hele fabriek om en bereidde het zijn medewerkers met honderdduizenden uren bijscholing voor op de productie van de nieuwe aandrijving. Kijkers kunnen deze modernisering van de vestiging in een mooie timelapse bewonderen. Dan neemt de rondleiding de toeschouwers mee naar de productiewereld van de e-tron - van het koetswerk over de lakafdeling tot de eindassemblage. Het bezoek in de productie van Audi Brussels wordt afgesloten in de afdeling van de hoogspanningsbatterijen, het pronkstuk dat de vestiging zo bijzonder maakt.Deze bijzondere ervaring kan je dus vanaf nu ook gewoon thuis beleven met de knappe virtuele toer, in afwachting dat de echte rondleidingen in Audi Brussels weer van start gaan.