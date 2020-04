Door de lockdown zitten ook de racepiloten thuis vast. Maar geheel werkloos zijn ze want het e-racen barst goed los. Zo werd het voorbije weekend de eerste manche van de Virtual Belcar verreden.

Ook het nationale circuitkampioenschap Belcar moest noodgedwongen de geplande races annuleren omwille van de coronacrisis. Maar de organisatoren toonden hun creativiteit met de lancering van de 'Virtual Belcar', een wedstrijd op racesimulatoren, die de laatste tijd sterk aan populariteit winnen.

Tot hiertoe waren de 'simracers' vooral afzonderlijk in hun virtuele wereld bezig. Maar aangezien de 'echte' piloten al een hele tijd niet meer aan de slag kunnen, kropen ook zij steeds vaker in de racesimulator in de living, de veranda of de garage. En zo werd het voorbije weekend de eerste manche van de Virtual Belcar verreden met tal van grote namen uit zowel de virtuele als de echte racewereld aan de start. Op de startgrid stonden onder meer Gilles Magnus, Stienes en Bert Longin en Christoff Corten, om er maar enkele te citeren.

Topfavorieten Fabrice Cornelis en Thomas Stockmans van Radicals Online Belgium losten de verwachten in en wonnen in hun Radical SR8 de 125 minuten durende race met een voorsprong van één ronde op de tweede. In de lagere klassen waren Tommy Rau en Ief Vangenechten (PGMotorsport.BE), Maik Barten en Wilco Hendriks (No Fear Racing) en Ben Thaens en Bram van Putten (G-Drive Racing Eximia TCR) de besten.

Na deze succesvolle start van de Virtual Belcar komen er wellicht nog meer manches, in afwachting van de toelating om weer reële races te organiseren. Liefhebbers van simracen kunnen trouwens terecht op verscheidene platformen om zelf deel te nemen of zij kunnen genieten van de talrijke e-races die intussen worden georganiseerd.(Belga)

