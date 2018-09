Vintage autoradio's voor Jaguar en Land Rover

Jaguar Land Rover Classic, de oldtimerafdeling van de Britse merken, ontwikkelde een nieuw audiosysteem in zijn accessoire-aanbod voor de oudere modellen. De 4x45 W hifi heeft een vintage look waarachter recente technologie verscholen zit. Deze toestellen zijn in de traditionele materialen en kleuren uitgevoerd en omvatten tegelijk een navigatiesysteem in 32 talen, smartphone integratie, Bluetooth connectiviteit en een digitale DAB/DAB+ radio.

De verschillende versies, met een ruime keuze aan kleuren en afwerkingen, passen perfect in de dashboards van de Jaguars en Land Rovers van weleer. Tussen de twee traditionele knoppen bevindt zich een 3,5" hoge resolutie aanraakscherm om te navigeren in de menu's. Mocht u de digitale kaartweergave te modern vinden, dan u eveneens kiezen voor een 'nostalgische' voorstelling met 'bolletje-pijl'. Het geheugen heeft voldoende capaciteit om 1250 telefoonnummers op te slaan en dankzij een interne microfoon is zelfs handenvrij bellen mogelijk. Deze toestellen komen op de markt onder de naam 'Classic Infotainment System' en zullen minstens 1.200 Britse pond kosten.(Belga)