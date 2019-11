Vijfde Interclassics Brussels: hommage aan grote Italiaanse designers

Van 15 tot en met 17 november heeft in Brussels Expo de vijfde editie plaats van Interclassics Brussels. Die is dit keer gewijd aan vijf van de meest legendarische autodesigners ooit. Verdeeld over vier Heizel-paleizen gaat het om een unieke collectie van zeldzame en peperdure klassiekers van de hand van Pininfarina, Bertone, Zagato, Touring en Ghia. Wie goed bij kas is, kan hier ook de oldtimer van zijn dromen op de kop tikken.

Lamborghini © .

"In vijf jaar is Interclassics Brussels uitgegroeid tot de belangrijkste oldtimerbeurs in ons land." Aan het woord is Leo Van Hoorick (64), autohistoricus en een van de bekendste oldtimerspecialisten in de Lage Landen met een haast encyclopedische kennis van de internationale automobielgeschiedenis. Hij is hoofdredacteur van Historicar en zetelt geregeld in de jury van internationale concours voor oldtimers. Daarnaast is hij juryvoorzitter en lid van de Adviesraad van Interclassics Brussels.

