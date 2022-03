Mini geeft beelden vrij van de - nog gecamoufleerde - hatchback versie van de Mini. Het is de vijfde Mini-telg die de BMW Group sinds 2001 op de markt brengt. Het nieuwe model staat wellicht volgend jaar bij de dealer.

De Brits-Duitse constructeur verricht momenteel nog wintertests met het nieuwe model en te oordelen aan de eerste foto's gaat het om de zuiver elektrisch aangedreven versie van de driedeurs uitvoering. Dat geeft het belang aan van deze zuiver elektrische Mini. Op dit ogenblik is de 'SE'-versie van die Mini essentieel want de constructeur weet dat een derde van de klanten een 100% elektrisch aangedreven model bestelt.

De tests in het Zweedse testcentrum Arjeplog kunnen alleen in de korte winterperiode plaatsvinden en zijn cruciaal voor een elektrisch model omdat men in die koude omstandigheden kan nagaan in hoeverre de barre temperaturen invloed hebben op de prestaties en vooral het rijbereik.

Exacte specificaties worden vandaag nog niet gecommuniceerd, maar het ziet er wel naar uit dat de autonomie en de batterijcapaciteit groter zal worden. De huidige versie van de elektrische Mini heeft een batterijcapaciteit van 32,6 kWh. We kunnen ons al wel een beeld vormen over het design van de Mini Mk5. De ronde koplampen in combinatie met de gewelfde spatborden en het typische radiatorrooster blijven alvast. De constructeur geeft aan dat er ook klassieke thermische motorisaties in het gamma blijven.

