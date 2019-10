Alle liefhebbers en eigenaars van een Fiat 500 kunnen de deelnemen aan de vijfde editie van de 'Fun Rallye Fiat 500', die plaatsvindt op 6 oktober aanstaande. De opbrengst van dit evenement gaat naar de vereniging 'Justine For Kids' van Justine Henin.

Na het succes van de vorige edities, nodigt ex-tennisster Justine Henin alle liefhebbers en eigenaars van een Fiat 500 uit om deel te nemen aan de 'Fun Rallye Fiat 500' die volgende zondag vanaf 8u30 van start gaat aan het Château de Namur. " Het wordt weer een fantastische dag voor iedereen", glundert Justine Henin, die in 2015 het initiatief nam voor dit populaire liefdadigheidsevenement. "Deze rally laat ons toe geld in te zamelen voor de vereniging Justine for Kids, die belangrijke hulpprojecten voor zieke kinderen steunt."

Alle eigenaars van een Fiat 500 - alle types: nieuw en oud, berline, cabriolet, monovolume 500L, crossover 500X of andere sportieve Abarth-versies - zijn welkom aan de start in Château de Namur vanaf 8u30. Na de ontvangst en een korte briefing kunnen ze op pad via de mooie routes aangegeven in het roadbook. Bij de aankomst - opnieuw in Château de Namur - worden ze verwelkomd door Justine Henin in hoogsteigen persoon.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per wagen, inclusief een welkomstdrink, het roadbook en een glas champagne aan de aankomst. Alle info staat op de Facebook-pagina van Justine Henin.(Belga)