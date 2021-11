De recentste veiligheidstests van Euro NCAP leverden voor vier nieuwe modellen een topscore van vijf sterren op: de Ford Mustang Mach-E, de Hyundai Ioniq en Tucson plus de Toyota Yaris Cross.

De Euro NCAP voert crashtests uit volgens welbepaalde procedures om de veiligheid van de nieuw op de markt gebrachte voertuigen na te gaan en een degelijke onderlinge vergelijkingsbasis te bieden. Zo werden er onlangs weer enkele nieuwe wagens compleet in de vernieling gereden.

De Toyota Yaris Cross. © GF

De resultaten vielen mee want van de vijf deelnemers haalden er vier de maximumscore van vijf sterren en zij bereiken daarmee een nagenoeg perfect veiligheidsniveau. Dat waren de elektrische Ford Mustang Mach-E, de Hyundai Ioniq 5 en de 'klassieke' Hyundai Tucson plus de Toyota Yaris Cross. De Hyundai Bayon kreeg 'maar' vier sterren, wat nog altijd een degelijke score is, maar de compacte SUV werd iets ongunstiger beoordeeld op zijn veiligheidssystemen met 67 % van de punten.

Daarnaast behaalde de Mustang Mach-E eveneens een GreenNCAP. Dat is een nieuwe verbruiks- en emissietest waarop de elektrische Ford nog eens vijf sterren scoorde. Toch heeft de Mach-E nog een verbeteringspuntje meegekregen voor zijn energetische efficiëntie waar hij 'slechts' 9,4/10 scoorde, terwijl de meeste concurrenten daar een 10/10 behalen. Dit kleine puntenverlies zou te wijten zijn aan het feit dat hij iets meer stroom dan gemiddeld verbruikt bij lage temperaturen.

De Hyundai Bayon. © GF

De Euro NCAP voert crashtests uit volgens welbepaalde procedures om de veiligheid van de nieuw op de markt gebrachte voertuigen na te gaan en een degelijke onderlinge vergelijkingsbasis te bieden. Zo werden er onlangs weer enkele nieuwe wagens compleet in de vernieling gereden.De resultaten vielen mee want van de vijf deelnemers haalden er vier de maximumscore van vijf sterren en zij bereiken daarmee een nagenoeg perfect veiligheidsniveau. Dat waren de elektrische Ford Mustang Mach-E, de Hyundai Ioniq 5 en de 'klassieke' Hyundai Tucson plus de Toyota Yaris Cross. De Hyundai Bayon kreeg 'maar' vier sterren, wat nog altijd een degelijke score is, maar de compacte SUV werd iets ongunstiger beoordeeld op zijn veiligheidssystemen met 67 % van de punten.Daarnaast behaalde de Mustang Mach-E eveneens een GreenNCAP. Dat is een nieuwe verbruiks- en emissietest waarop de elektrische Ford nog eens vijf sterren scoorde. Toch heeft de Mach-E nog een verbeteringspuntje meegekregen voor zijn energetische efficiëntie waar hij 'slechts' 9,4/10 scoorde, terwijl de meeste concurrenten daar een 10/10 behalen. Dit kleine puntenverlies zou te wijten zijn aan het feit dat hij iets meer stroom dan gemiddeld verbruikt bij lage temperaturen.