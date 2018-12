Vijf sterren voor de Jaguar I-Pace

Jaguars eerste elektrische SUV scoorde de maximumscore voor de zijdelingse impact en de nog moeilijkere zijdelingse impact tegen een paal en biedt ook een goede bescherming voor alle kritieke lichaamsdelen van de inzittenden. Simon Black, Senior Project Leader Body Engineering bij Jaguar Land Rover, verklaarde: "De Jaguar I-Pace ontving al heel wat onderscheidingen voor zijn stijl, prestaties en rijgedrag. Deze nieuwste bekroning van EuroNCAP bevestigt ook zijn uitzonderlijke veiligheidsniveau."

Het koetswerk onderscheidt zich in de eerste plaats door zijn aluminiumsmeedwerk, wat een primeur is voor de autosector. Ook doet Jaguar voor het eerst een beroep op een verhittingsproces na het vormen van de onderdelen om de aluminiumlegeringen op ongevalgevoelige plaatsen te verstevigen. Daarnaast biedt de I-Pace ook andere geavanceerde veiligheidstechnologieën om andere weggebruikers en voetgangers te beschermen, zoals een opklapbare motorkap, een autonome noodremhulp met voetganger- en fietserherkenning of het Audible Vehicle Alert System (AVAS), dat andere weggebruikers met een geluidssignaal waarschuwt wanneer de auto nadert.(Belga)