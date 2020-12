De nieuwe Land Rover Defender 110 behaalde de maximale vijfsterrenscore op de recente EuroNCAP crashtesten.

Land Rovers iconische terreinwagen kreeg de maximale score van vijf sterren in de laatste reeks van testresultaten van EuroNCAP. "De Defender combineert een hypergeavanceerde veiligheidsuitrusting met een ultrastijve, aluminiumintensieve koetswerkconstructie om de meest extreme terreinen te veroveren. De slimme technologieën zijn onder meer Emergency Braking, Lane Keep Assist en Rear Collision Monitor", aldus de constructeur.Aan boord zijn zes airbags ontworpen om de bestuurder en zijn passagiers te beschermen en als optie zijn tot drie Isofix-bevestigingspunten verkrijgbaar. Op zijn weg naar de vijfsterrenscore behaalde de Nieuwe Defender 85 procent voor de bescherming van volwassenen en kinderen in de auto, 79 procent voor zijn veiligheidssystemen en 71 procent voor de bescherming van zwakke weggebruikers. (Belga)