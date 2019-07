De Amerikaanse constructeur Tesla, die enkel elektrische wagens produceert, meldt dat zijn Model 3 de maximale score van 5 sterren behaalde als algemene quotering in de Euro NCAP veiligheidstesten.

In de Verenigde Staten kreeg het Model 3 reeds de maximale 5 sterren van de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) in de algemene beoordeling en de subklassen. Dat rapport werd nu ook in Europa bevestigd door een score van 5 sterren in de nieuwe testsessie voor nieuwe voertuigen van de Euro NCAP.

Hierbij hoort nog een score in vier klassen waarin verschillende veiligheidsaspecten van een wagen worden onderzocht: de bescherming van de inzittenden (volwassenen en kinderen), evenals de zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, en de functies van de actieve veiligheidsuitrusting.

Het Model 3 behaalde de maximale totaalscore van vijf sterren. Bovendien liet de Tesla de hoogste score ooit optekenen in de klasse 'actieve veiligheid' die de mogelijkheid om een ongeval te vermijden beoordeelt onder het huidige protocol 2018/2019.(Belga)