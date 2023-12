Vierde generatie Swift op komst

De volgende generatie Suzuki Swift behoudt de basics van zijn voorgangers en voegt er een dosis connectiviteit en rijhulpsystemen aan toe.

De Suzuki Swift zoals we die vandaag kennen, is voor de Japanse constructeur een erg belangrijk model. Sinds de marktintroductie in 2004 zijn er ruim 9 miljoen exemplaren van verkocht, niet verwonderlijk overigens want de compacte wagen is wereldwijd op 139 markten beschikbaar. Deze vierde generatie oogt vertrouwd maar krijgt dankzij de nieuwe neus met een pianozwarte grille en de L-vormige pinkers een dynamische toets.

De spatborden voor en achter zijn vrij breed wat de Swift een stoere en sportieve look geeft. Onder de motorkap zit een nieuwe 1.2 liter grote benzinemotor die is uitgerust met mild hybride assistentie om het verbruik en de emissie te drukken. Het hybride systeem werkt ondersteunend en biedt vooral extra trekkracht bij lage toerentallen. Opvallend, Suzuki houdt ook vast aan de Allgrip vierwielaandrijving, wat vrij uniek is in dit marktsegment.

Klaar voor de zomer

Het interieur biedt ruimte aan vijf inzittenden. Centraal op het dashboard zit een 9 inch aanraakscherm dat de connectiviteit met Apple CarPlay en Android Auto realiseert. De Swift is voor het eerst ook vanop afstand te monitoren via een smartphone-app waarop men de status van de wagen kan raadplegen. Verder is er ook een zoekfunctie voor de geparkeerde auto en de app geeft veiligheidsmeldingen door. De eerste exemplaren worden in het tweede kwartaal van 2024 bij de dealers verwacht.