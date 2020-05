Op 29 mei gaat Renault een besparingsplan bekend maken en daar zou mogelijk een aanzienlijk banenverlies worden aangekondigd.

Op 20 mei werd in le Canard een stuk gepubliceerd waarin één en ander werd beschreven en in tussentijd ging het nieuws viraal. De Franse autoconstructeur zou mogelijk overwegen om vier Franse productiesites te sluiten of grondig te herstructureren. Het gaat om de fabrieken van Flins (Zoe, Nissan Micra), maar ook om die van Dieppe waar de Alpine A110 wordt geassembleerd. De twee andere productie eenheden die le Canard vermeldt zijn Choisy-le-Roi (waar motoren en transmissies worden gebouwd) en de gieterij in Bretagne. Die twee laatsten staan naar verluidt bovenaan het prioriteitenlijstje. Opmerkelijk is dat de Franse staat recent nog een lening van 5 miljard euro aan de constructeur heeft beloofd. Nog volgens Le Canard zou "de Franse overheid het merk dwingen om fors te besparen om te voorkomen dat het bedrijf ten onder gaat. Wat de site van Flins betreft, zou men de sluiting progressief spreiden in de tijd zodat men de productie van de modellen die er momenteel nog worden gebouwd kan verplaatsen. In Frankrijk zorgt dit voor beroering, want de fabriek van Flins is de oudste en belangrijkste productiesite van de Renault groep op amper 40 km van de Franse hoofdstad. Er werken momenteel ongeveer 2.600 mensen en in deze fabriek bouwt men momenteel de Clio die nog steeds een bestseller is. Deze productie zou naar Turkije verhuizen. Qua werkgelegenheid zijn de sites van Dieppe, Choisy-le-Roi en de gieterij van Bretagne goed voor nog eens 1.000 jobs. (Belga)

