'Vier redenen waarom millennials de autosector veranderen'

Volgens Seat zijn de zogenaamde millennials, een term die over het algemeen wordt gebruikt voor mensen geboren tussen 1980 en 2000, goed voor twaalf procent van alle autokopers in Europa. Uit het intern onderzoek moet blijken dat zij duidelijk de nadruk leggen op andere zaken dan voorgaande generaties.

Zo zijn millennials de eerste generatie met een sterke interesse in nieuwe vormen van mobiliteit. Van de 25- tot 37-jarigen zegt een kwart (16 procent) autodelen te overwegen. Seat verwacht dat tegen 2025 circa 36 miljoen chauffeurs wereldwijd gebruik zullen maken van diensten om wagens te delen.

Verder blijkt dat maar liefst 40 procent van alle autokopers in dezelfde leeftijdscategorie het design van de wagen de belangrijkste aankoopmotivatie vindt. Een derde van de consumenten jonger dan 30 beschouwt een auto zelfs als een middel om hun persoonlijkheid uit te drukken. Daarnaast speelt technologie een belangrijke rol. Zo hecht een derde belang aan de connectiviteit, de geluidsinstallatie en infotainment in de wagen.

Een derde conclusie die Seat uit zijn onderzoek trekt, is dat de helft van de millennials een voorkeur heeft voor compacte modellen, terwijl een op vijf kiest voor een SUV, een reeks die aan populariteit wint naarmate men ouder wordt.

Tot slot besluit Seat dat slechts twintig procent van de millennials in staat is een wagen te kopen met zijn of haar spaargeld, in tegenstelling tot 40 procent bij oudere generaties. Ze doen dan ook uitvoerig onderzoek voor ze tot een aankoop overgaan. 'Maar liefst negen weken duurt het gemiddeld. Millennials hebben bovendien ook minder ervaring met wagens kopen en informeren zich dus beter', zegt Enrique Pastor, verantwoordelijk voor Marktonderzoek en Productstrategie bij Seat.

Als digitale generatie doen ze dit uiteraard via het internet. Maar in tegenstellig tot oudere generaties, winnen ze ook vaker (23 procent) advies in bij vrienden en familie. Bij kopers ouder dan 40 is dit slechts 13 procent, aldus nog Seat.