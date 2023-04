Vier op tien nieuwe wagens zijn elektrisch

In het eerste kwartaal van 2023 kende de Belgische automarkt een sterke groei met een alsmaar groter aandeel van geëlektrificeerde modellen.

De automarkt herleeft weer na de moeilijke periode die werd ingezet door de coronapandemie en de halfgeleidercrisis, waardoor de vraag eerst terugviel en er vervolgens leveringsproblemen ontstonden. Zo werd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een groei genoteerd van 27,5 % in de verkoop van nieuwe personenwagens. In deze periode werden 131.484 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is hoopgevend, maar tegelijk ligt dit cijfer nog altijd onder het gemiddelde van de voorbije 10 jaar.

XC40 is populairste

Een belangrijke trend is dat de geëlektrificeerde modellen verder aan populariteit winnen. Intussen nemen ze ruim 40 procent van de nieuwe aankopen voor hun rekening: volledig elektrisch 15,8 %, plug-inhybrides 17,2 % en zelfopladende hybrides 7,6 %. Daarnaast blijven ook benzinemodellen goed verkopen, zeker bij de privérijders waar 68,3 % voor een nieuwe auto met een benzinemotor koos.

De bestverkochte wagen van het eerste kwartaal van 2023 was de Volvo XC40 met 3.231 ingeschreven exemplaren, gevolgd door de Toyota Yaris (3.141) en de Tesla Model Y (3.141). Die laatste was meteen ook de populairste elektrische auto.