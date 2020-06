Deze exclusieve Vespa is ideaal om te flaneren langs de chique boulevards van Saint-Tropez of om gewoon en terrasje te doen op Sardinië. Je moet lang zoeken naar een exclusiever voertuig dan deze Vespa 946 Christian Dior.

Het Italiaanse scootermerk en het Parijse modehuis werden in 1946 opgericht en zijn met elkaar verbonden door hun verleidelijke vormgeving, luxe en verfijning. Deze unieke Dior Vespa verenigt beide leefwerelden met elkaar in de meest premium scooter die ooit werd gebouwd: de Vespa 946 Christian Dior.

De basis is de Vespa 946 (met 125cc motor), die in 2012 in Milaan werd onthuld en het is de meest exclusieve Vespa die de constructeur ooit heeft gebouwd. Maria Grazia Chiuri, Artistiek Directeur van de damescollecties van Dior, heeft dit model op haar beurt 'aangekleed' met de skills, de normen en de precisie van een ultramodern couture huis. De vormgeving van het zadel, de topcase en de helm met Dior Oblique motieven (ontworpen door Marc Bohan in 1967) maken de vormgeving uniek. Deze creatie zal in de lente van 2021 in beperkte oplage worden verkocht in geselecteerde Dior-boetieks en enkele Piaggio-verkooppunten. De kleur van de Vespa 946 met Christian Dior koetswerk is bijzonder exclusief en werd ontwikkeld in samenwerking met de ontwerpafdeling van Dior. Het zadel en de handgrepen zijn bekleed met echt blauw leer met ton-sur-ton stiksels; de zadelsteun is gemaakt met een originele "Dior Monogram" bekleding van stof.

De prijs is nog niet bekend, maar zal een stuk hoger liggen dan de 10.000 euro die de 'basic' Vespa 946 kost.(Belga)

