Vandaag viert Vespa zijn 75ste verjaardag en de Italiaanse constructeur die vooral bekend is voor zijn legendarische scooters bouwde in die periode liefst 19 miljoen voertuigen.

De eerste Vespa kwam in de lente van 1946 op de markt en was - in tegenstelling tot vandaag - geen nostalgisch of hip product. Het was een manier om een arme generatie die overeind krabbelde na een verwoestende wereldoorlog mobiel te maken tegen een betaalbare prijs.

De eenvoudige tweetaktmotor leverde slechts beperkte prestaties maar dat maakte de tweewieler juist betrouwbaar, duurzaam en zuinig. De Vespa bood vooral een oplossing voor pendelaars die verder wilden gaan werken en zich (nog) geen Fiat 500 konden permitteren. Die Fiat, nog zo'n Italiaans icoon, zou overigens pas tien jaar later op de markt komen.

Vespa ging ook driewielers bouwen (de Ape) die perfect pasten in nauwe steegjes van Italiaanse bergdorpjes. De Ape had dezelfde tweetakt ééncilindermotor maar kon door hun korte versnellingen serieuze lasten torsen waardoor deze voertuigen populair werden als goedkoop bestelwagentje. Vandaag zie je de Ape vooral in steden waar ze - vaak omgebouwd tot hippe, mobiele koffiebar - uitstekende diensten leveren.

Momenteel zijn Vespa's weer erg populair omdat ze veel pendelaars in en rond stedelijke gebieden een volwaardig mobiliteitsalternatief bieden. Scooterrijders genieten meer comfort en zijn beter beschermd dan gewone motorrijders. Maar ze hebben toch dezelfde voordelen omdat ze door de files kunnen laveren, parkeren is veel makkelijker en goedkoper.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag komen er bijzondere versies van de Primavera-modellen en het topmodel, de GTS 300. Deze scooters krijgen het 75-opschrift in combinatie met een fraaie uitrusting.

