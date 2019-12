Met de uitgave van 'Willy Weyens Rallyworld 2020' is dit befaamde rallyjaarboek reeds aan zijn 35e editie toe. Ook dit keer wordt uitgebreid teruggeblikt op het voorbije rallyseizoen op ruim 280 pagina's, geïllustreerd met meer dan 600 spectaculaire foto's.

Rallyworld 2020 brengt zo een compleet overzicht - in woord en beeld - van het Belgische en het Wereldkampioenschap rally. Het WRC is opnieuw een drietalig NL-FR-ENG werkstuk, terwijl de andere items in een Nederlands-Franstalige combinatie verschijnen. Uiteraard ontbreken ook de technische fiches van de WK-wedstrijden en de BRC-rally's niet. Het voorwoord van deze 35e editie van Rallyworld komt bovendien van kersvers wereldkampioen Ott Tanak.

Verder komen eveneens de negen manches van de Belgische titelstrijd gedetailleerd aan bod, samen met het Europese Rallykampioenschap en de Tour European Rally campagne, en krijgt ook de Dakar weer de volle aandacht.

Rallyworld 2020 kost 35 euro en ligt nu in de krantenwinkels en de boekhandels. Daarnaast kan men ook rechtstreeks bestellen bij de uitgever via www.rallyworld.com. Een leuk idee voor een kerstgeschenk voor de rallyfans. (Belga)