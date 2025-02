Vernieuwde BMW iX rijdt ver

Na de update rijdt de elektrische crossover meer dan 700 kilometer op één acculading.

De BMW iX werd in 2020 gelanceerd en krijgt nu een facelift. Uiterlijk blijven de aanpassingen beperkt tot enkele subtiele wijzigingen aan het koetswerk. Zo vallen de nieuwe koplampen op en in het interieur zit een nieuwe afwerking. De belangrijke evoluties zijn van technische aard met een dynamischer rijgedrag als resultaat voor deze premium SUV en een groter rijbereik. Dat kan nu oplopen tot 701 kilometer (WLTP). Voor zogenaamde range anxiety hoef je niet meteen te vrezen in de vernieuwde BMW iX. Voor de sportieve rijders zijn nu ook de M Sport- of M Sport Pro-pakketten beschikbaar.

Vinniger

De vernieuwde BMW iX is verkrijgbaar vanaf 85.400 euro voor de basisversie xDrive 45. Die combineert een vermogen van 408 pk met een accu van 94,8 kWh. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 5,1 seconden. Het rijbereik bedraagt 602 kilometer en snelladen kan aan 175 kW.

Dan volgt de xDrive 60 die voor 102.500 euro van eigenaar verandert. Aan boord vind je een batterijpakket van 109,1 kWh dat een actieradius van 701 kilometer biedt, terwijl snelladen aan 195 kW kan. Met een vermogen van 544 pk snelt deze variant in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u.

Tenslotte is er de topversie M70 xDrive met een prijskaartje van 129.700 euro. Die koppelt een batterijcapaciteit van 108,9 kWh aan een motorvermogen van 659 pk. Hij werkt de spurt naar 100 km/u af in in 3,8 seconde. Het rijbereik bedraagt 600 kilometer en deze versie kan snelladen aan 195 kW.