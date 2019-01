Verkoop van motoren en scooters in de lift 'door files en mooi weer'

'We zijn ervan overtuigd dat de toenemende verkeersdrukte een motiverende factor is om de aankoop van een scooter of motorfiets te overwegen', stelt Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij Febiac, in een persbericht.

Hij voelt zich in zijn analyse gesteund door de aard van de verkochte tweewielers. Vooral lichte scooters en praktische motoren deden het goed. Zo kende de categorie tot 125 cc een sterke vooruitgang (+13,5 procent). Dergelijke tweewielers zijn handig in de stad, interessant van prijs en je kan er met een rijbewijs B vrij vlot mee van start, luidt het.

Bij de bromfietsen waren er minder inschrijvingen in de categorie A, tot 25 kilometer per uur. Volgens Febiac kiest de consument in de plaats voor een fiets met elektrische ondersteuning. De verkoop van bromfietsen categorie B (tot 45 kilometer per uur) steeg fors (+40 procent), onder meer omdat speed pedelecs hieronder vallen.

Yamaha was vorig jaar het populairste merk (3.105 verkochte exemplaren), voor BMW (3.071) en Honda (2.713).