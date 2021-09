De Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA), een organisatie die zich inzet voor het behoud, de bescherming en de promotie van historische voertuigen, is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om de verkeersbelasting voor oldtimers te verhogen. De organisatie noemt die verhoging 'niet aanvaardbaar' en vraagt een gesprek met minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele.

In de zoektocht naar 900 miljoen euro besparingen tegen 2024 heeft de Vlaamse regering ook beslist de verkeersbelasting voor oldtimers te verhogen. Nu betalen eigenaars van oldtimers zo'n 38 euro per jaar aan verkeersbelastingen. In de beslissing van de Vlaamse regering gaat dat naar 100 euro per jaar. Een ingreep die 8,7 miljoen euro moet opbrengen.

Die belastingverhoging is bij de oldtimervereniging Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA) in het verkeerde keelgat geschoten. 'Voor BEHVA is deze verhoging niet aanvaardbaar omdat er geen overleg gebeurde, maar ook omwille van het feit dat er met onze oldtimers bitter weinig gereden (+/- 1.160 km/jaar) wordt, en dat de toegang tot bepaalde zones verboden blijft', meldt de organisatie in een persbericht.

BEHVA waarschuwt er ook voor dat de beoogde 8,7 miljoen euro niet zal behaald worden. De organisatie verwijst naar een gelijkaardige verhoging in Wallonië in 2016. Toen beslisten veel eigenaars van oldtimers er gewoon voor hun voertuig in een ander gewest te registreren of om hun nummerplaat te schrappen.

BEHVA heeft een gesprek gevraagd met minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele. Als dat overleg niet oplevert lijkt de organistie 'eventuele acties' niet uit te sluiten.

