Uit de jongste cijfers van Coyote - de mobiele verkeersapplicatie die bestuurders informeert over de verkeerssituatie - blijkt dat het aantal verplaatsingen de voorbije dagen drastisch is teruggelopen.

Coyote baseert zich op het gebruiksgedrag van de Coyote-toestellen of de mobiele applicatie die voor smartphones beschikbaar is. De meest recente cijfers die momenteel beschikbaar zijn, gaan over dinsdag tot vrijdag van afgelopen week (17 tot en met 20 maart). Op dinsdag liep het aantal verplaatsingen 's morgens met 16% terug, over de middag was dat al 21% en de avondspits was tot 29% minder zwaar. Donderdag werd reeds een daling van de verkeersdensiteit vastgesteld van 60% en op vrijdag werden er al 66% minder verplaatsingen genoteerd.

De lockdown-maatregelen om de verspreiding van COVID-19 terug te dringen worden dus door heel veel landgenoten opgevolgd. Bovendien daalt niet alleen het aantal verplaatsingen, maar deze verplaatsingen zijn ook korter (gedeeld door 2,5), wat aangeeft dat mensen - zoals gevraagd - enkel noodzakelijke verplaatsingen maken in de buurt. Op dit ogenblik mag men enkel de wagen gebruiken om naar het werk te rijden, naar de dokter of naar de apotheker. Plezierritjes of het bezoeken van familieleden die veraf wonen, zijn in principe verboden. Dat geldt overigens ook voor toeristische ritten met de motorfiets.

Wat opvalt, is dat steeds meer mensen de fiets van stal halen om 'grotere' verplaatsingen te maken in de hoop om op die manier onder de radar te blijven van politiecontroles onderweg.(Belga)

Coyote baseert zich op het gebruiksgedrag van de Coyote-toestellen of de mobiele applicatie die voor smartphones beschikbaar is. De meest recente cijfers die momenteel beschikbaar zijn, gaan over dinsdag tot vrijdag van afgelopen week (17 tot en met 20 maart). Op dinsdag liep het aantal verplaatsingen 's morgens met 16% terug, over de middag was dat al 21% en de avondspits was tot 29% minder zwaar. Donderdag werd reeds een daling van de verkeersdensiteit vastgesteld van 60% en op vrijdag werden er al 66% minder verplaatsingen genoteerd.De lockdown-maatregelen om de verspreiding van COVID-19 terug te dringen worden dus door heel veel landgenoten opgevolgd. Bovendien daalt niet alleen het aantal verplaatsingen, maar deze verplaatsingen zijn ook korter (gedeeld door 2,5), wat aangeeft dat mensen - zoals gevraagd - enkel noodzakelijke verplaatsingen maken in de buurt. Op dit ogenblik mag men enkel de wagen gebruiken om naar het werk te rijden, naar de dokter of naar de apotheker. Plezierritjes of het bezoeken van familieleden die veraf wonen, zijn in principe verboden. Dat geldt overigens ook voor toeristische ritten met de motorfiets.Wat opvalt, is dat steeds meer mensen de fiets van stal halen om 'grotere' verplaatsingen te maken in de hoop om op die manier onder de radar te blijven van politiecontroles onderweg.(Belga)