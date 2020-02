Om zijn 15 jaar aanwezigheid in Europa te vieren, lanceert Dacia een beperkte reeks 'Anniversary' van de Logan MCV, Sandero, Lodgy en Duster. De reeks is vanaf begin maart te koop.

Dacia, dat in 2019 een marktaandeel van 3,6 procent behaalde en 564.854 wagens verkocht in Europa, is sinds de lancering van de Logan in 2005 uitgegroeid tot een groot succes. Om zijn vijftiende verjaardag in Europa te vieren, doet Dacia zichzelf een verjaardagseditie cadeau, afgewerkt met de onuitgegeven kleur Iron Blue en het nummer 15. De modellen Logan MCV, Sandero, Lodgy en Duster verenigen hierin hun functionele uitrusting met een speciale '15 ans'-signatuur.

De speciale reeks, die werd afgeleid van de uitvoering Stepway (Logan MCV, Lodgy), Stepway Plus (Sandero) en Prestige (Duster), wordt verkrijgbaar in vijf kleuren, waaronder Iron Blue, een gloednieuwe kleur die nu haar opwachting maakt in het gamma. Deze beperkte reeks beschikt standaard over tal van nuttige snufjes: parkeersensoren en achteruitrijcamera, automatische airconditioning en een 7"-aanraakscherm met navigatie, verkeersinformatie, radio, USB-aansluiting en Bluetooth. In het geval van Lodgy komen daar nog elektrische ruiten achteraan bij.

Aan de buitenzijde onderscheiden deze modellen zich door 16"-flexwheels of 17" lichtmetalen velgen (Duster), de '15 ans'-signatuur op de voordeurdrempels en een verjaardagslogo. Het geheel wordt vervolledigd met een zwarte parelmoerafwerking voor de buitenspiegels. Ook het interieur werd aangepakt met een specifieke zetelbekleding en blauwe sierelementen op de verluchtingsroosters, de deurgrepen en de voetmatten voor- en achteraan. De speciale reeks wordt vanaf 3 maart gecommercialiseerd in België met prijzen van 13.390 euro voor de Sandero TCe 90 en tot 19.790 euro voor een Duster TCe 150 GPF.(Belga)

