Ter ere van het 70-jarig bestaan van de oprichter van het merk, Joop Donkervoort, wordt een nieuwe evolutie van de Donkervoort D8 GTO ontwikkeld. Dit wordt de ultieme versie van deze Nederlandse sportwagen.

Deze D8 GTO-JD70 zal fenomenale acceleraties realiseren die men slecht als "G-kracht" kan uitdrukken. De 2,5 liter grote vijfcilindermotor ontwikkelt 415 pk en de D8 weegt slechts 720 kg. De GTO-JD70 haalt in bochten een dwarsversnelling van meer dan 2 G, zelfs in zijn basisconfiguratie met standaardbanden. Bij het accelereren vanuit stilstand is een piek tot 1,02 G mogelijk. Ook de remmen zijn navenant, want hier kan de Donkervoort een vertraging tot 1,65 G realiseren op de standaard gemonteerde semi-slicks. Met aangepaste banden, is een nog groter remvermogen mogelijk. "Deze auto is perfect straatlegaal", stelt Denis Donkervoort, directeur van Donkervoort Automobielen en zoon van de oprichter. De levering van de JD70 zal naar verwachting volgend voorjaar van start gaan. Er worden slechts 70 exemplaren gebouwd en die kosten de liefhebber 164.000 euro, exclusief BTW. (Belga)