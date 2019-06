De divisie "Trucks" van de Zweedse constructeur zet de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen verder. Weldra komt de Vera in actie.

Deze Vera kan best omschreven worden als een klassieke vrachtwagen, maar dan zonder cabine en met een 100% elektrische motor. Dit voertuig begeeft zich niet op de openbare weg maar wordt een schakel in een transportsysteem. Zo zal de Vera het transport van containers tussen hun logistiek centrum en de terminal in de haven van Göteborg verzekeren, in samenwerking met het logistiek bedrijf DFDS.

De Vera zal continue werken, tegen maximum 40 km/u en 100% autonoom, maar uiteraard onder toezicht van de operatoren op de site. Het voertuig werd namelijk specifiek ontwikkeld om repetitieve transporthandelingen van grote volumes uit te voeren op privéterreinen van logistieke centra, fabrieken en havens en is aangepast aan deze korte afstanden.

Meerdere Vera's zijn onderling geconnecteerd en verzekeren zo een vlotte verkeersstroom tussen de containers die via de weg worden aangevoerd en de andere die via de schepen naar elders vertrekken. Dit proces kan ononderbroken 24/7 doorgaan, wat uiteraard een troef is voor de productiviteit en de flexibiliteit van de haventerreinen.(Belga)