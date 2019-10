Ingenieurs die werken aan de ontwikkeling van elektrische auto's, staan voor heuse uitdagingen om de veiligheid bij een mogelijk ongeval te verbeteren.

Wanneer een elektrische auto betrokken is bij een verkeersongeval, bestaat het risico dat de elektrische stroom van de accu's (spanning van 400 tot 800 volt...) contact maakt met de metalen structuur van de auto, waardoor er een risico ontstaat dat de inzittenden en/of hulpdiensten geëlektrocuteerd worden. Er bestaat ook een risico op brand. Gelukkig werken constructeurs aan oplossingen voor dit probleem. Bosch ontwikkelt halfgeleiderchips die de hoogspanning van de accu automatisch uitschakelen bij een impact. Deze chips met halfgeleiders - de grootte van een vingernagel - maken deel uit van een pyrotechnisch beveiligingssysteem. Via interne mini-explosies wordt de stroomtoevoer snel en efficiënt onderbroken. Dit type mini-chip wordt al langer gebruikt in andere systemen zoals airbags of gordelspanners. Constructeurs hebben dus ervaring met deze technologie wat de inzetbaarheid en de efficiëntie verhoogt. Moderne voertuigen bevatten tientallen geïntegreerde circuits om niet alleen veiligheidsfuncties zoals airbags en gordelspanners te bedienen, maar ook snelheidsregelaars, afstandssensoren, dagrijlichten, spoorassistent, regensensoren en slaperigheidsdetectie voor de bestuurder. Vandaag worden dergelijke microchips al gebruikt in tal van onderdelen van de wagen. (Belga)