De corona pandemie zorgt voor veel verliezers maar er zijn sectoren die het in deze crisisperiode onverwacht goed doen. Zo doen koerierdiensten gouden zaken, wat een positief effect heeft op de verkoop van bestelwagens, maar ook kampeerwagens doen het uitzonderlijk goed.

De verkoop van kampeervoertuigen viel in het voorjaar stil omwille van de lockdown met een verkoopdaling van 80% tot gevolg. Dit is opmerkelijk omdat het voorjaar traditioneel een belangrijke periode is omdat klanten hun nieuwe reiswagens bestellen in het najaar of het voorjaar bestellen om tegen de zomer op vakantie te kunnen vertrekken. Sinds de ophef van de lockdown is de verkoop van dit type voertuigen echter exponentieel gestegen omdat heel veel mensen snel een vakantiewagen wilden kopen om op een veilige manier te kunnen reizen. Dit heeft niet enkel op de nieuwmarkt voor een groei tot 84% gezorgd, ook de verkoop van tweedehands exemplaren ging door het dak, net als de korte termijn verhuur. Ondanks de fraaie cijfers van de voorbije maanden, blijft de verkoop van nieuwe modellen 2% onder de cijfers van 2019. De tweedehandsmarkt heeft nog af te rekenen met een krimp van -5%. De sector verwacht dat de cijfers op het einde van het jaar vergelijkbaar zullen zijn met die van een jaar eerder. De stijging kan immers niet blijven duren omdat er onvoldoende modellen leverbaar zijn op korte termijn. Of de groeitrend zich ook op langere termijn zal doorzetten, is niet zeker want momenteel stellen de verkopers een vertraging vast van het aantal informatieaanvragen. (Belga)

