Veilig elektrisch leren rijden bij BMW

BMW heeft nu een aangepaste rijcursus voor bestuurders van elektrische auto’s.

De elektrische transitie biedt veel uitdagingen, zowel op vlak van voertuigen en infrastructuur maar ook aan het stuur. Een elektrische auto is vaak veel krachtiger en heeft gesofisticeerdere instellingen dan een klassiek voertuig. Daarom leert BMW zijn nieuwe klanten veilig elektrisch rijden tijdens de eDrive Experience.

Niet zonder reden want uit recente studies van verzekeringsmaatschappijen, waaronder Axa, blijkt dat EV’s de helft meer betrokken raken in ongevallen. Daarom is het wellicht aangewezen dat nieuwe bestuurders van een elektrische wagen een bijkomende opleiding krijgen om hun voertuig optimaal en veilig te gebruiken.

Het basispakket van de BMW eDrive Experience neemt een halve dag in beslag en kost 140 euro. Deze opleiding gebeurt met de nieuwste elektrische modellen van het Duitse merk en wordt gegeven bij Rijschool Mercator in Rotselaar die over een groot afgesloten oefenterrein beschikt.

Theorie en praktijk

De cursisten krijgen eerst een theoretische uitleg over de werking van een elektrische aandrijving en alle aanwezige hulp- en controlesystemen en hoe ze die zo efficiënt mogelijk gebruiken om naargelang de omstandigheden de nadruk te leggen op prestaties of zuinigheid en rijbereik. Vervolgens wordt dit in de praktijk gebracht tijdens een rit op de openbare weg en wordt ook de rijvaardigheid van de deelnemers bijgeschaafd op het oefenterrein waar glibberige omstandigheden kunnen worden nagebootst.

Zo leert men bijvoorbeeld een efficiënte noodstop en uitwijkmanoeuvres uit te voeren en een slippend voertuig weer onder controle te krijgen. Allemaal vaardigheden die van de EV-rijder een betere bestuurder maken.