Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries zijn de piloten van het nieuwe Mercedes-Benz EQ Formula E Team dat onder leiding van Ian James debuteert in seizoen 6 van de zogenaamde 'Elektrische Formule 1'.

De elektrische mobiliteit heeft de wind in de zeilen. Niet alleen voor het dagelijkse vervoer maar zelfs ook op de racecircuits. Na Porsche lanceerde nu ook Mercedes zijn eigen officiële Formula E team. De 340 pk sterke Silver Arrow 01 zal zijn debuut maken in het nieuwe seizoen 2019-2020 van deze serie voor elektrische aangedreven eenzitters dat op 22 november in Diriyah (Saoedi-Arabië) van start gaat. Op de kalender staan 14 races die in 12 steden worden verreden. Best interessant omdat het publiek zo de actie van zeer dichtbij kan volgen zonder geteisterd te worden door 'rumoerige en stinkende' racewagens met benzinemotoren, aldus de Formula E organisatoren.

Stoffel Vandoorne heeft al een seizoen in de Formula E achter de kiezen bij het HWA team en hoopt nu voluit voor de zeges en waarom niet de titel te kunnen gaan met het officiële Mercedes-Benz EQ Formula E Team. Het zou een mooie revanche zijn voor de West-Vlaming, die in 2018 in de Formule 1 een flinke racekater opliep in bij McLaren, dat toen zijn slechtste raceseizoen ooit beleefde.(Belga)