In 2033 zullen er wereldwijd voor het eerst meer elektrische wagens worden verkocht dan wagens op fossiele brandstoffen. Dat voorspelt het vooraanstaande consultancybureau Ernst & Young, op basis van een internationaal onderzoek.

Elektrische auto's zullen de wereld stap voor stap veroveren, aldus Ernst & Young. In Europa nemen ze de leiding in de verkoopcijfers reeds in 2028 over van auto's met verbrandingsmotor, China volgt in 2033 en de Verenigde Staten in 2036.De wereldwijde verkoop van benzine- en dieselwagens zal volgens de voorspellingen in 2025 nog ongeveer twee derde van alle inschrijvingen van lichte voertuigen vertegenwoordigen, maar tegen 2045 daalt dat aandeel tot amper 1 procent. De komende 25 jaar ondergaat de automarkt dus een totale transformatie.Dankzij de groeiende aandacht voor duurzaamheid en aantrekkelijke fiscale stimulansen van overheidswege stappen steeds meer mensen over naar een elektrische wagen. Autoconstructeurs krijgen steeds strengere emissienormen opgelegd, die hen dwingen om de CO2-uitstoot van hun wagens drastisch te verlagen.