De Nederlandse Van Mossel Automotive Groep zet een volgende grote stap in zijn expansie met de overname van de dealergroepen Fidenco in België en Autopolis in Luxemburg. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee organisaties een verkoopvolume van zo'n 23.000 auto's per jaar en 49 verkooppunten.

De Van Mossel Automotive Groep neemt Fidenco en Autopolis over van Alcopa, de Belgische investeringsmaatschappij van de Moorkens Groep. Het betreft een 100% belang in beide groepen, uitgezonderd het merk Volvo (inclusief Polestar) waarmee een joint-venture wordt gesloten. Beide partijen kennen elkaar goed. Van Mossel nam twee jaar geleden al de dealerschappen GMAN en Bruyninx over van Alcopa. Voor Van Mossel is het de grootste overname in haar ruim 70-jarige bestaansgeschiedenis.

De nieuwe overnames markeren de volgende mijlpaal voor Van Mossel Automotive Groep buiten de Nederlandse grenzen. Autopolis is een grote multimerk dealerorganisatie in Luxemburg met twee vestigingen en een verkoopvolume van zo'n 8.000 auto's per jaar. Het bedrijf vertegenwoordigt 13 merken: Volvo, Opel, Hyundai, Suzuki, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, MG, Maxus, Cadillac, Chevrolet en Corvette. De Belgische Fidenco Automotive Groep verkoopt van zijn kant per jaar rond 15.000 auto's van tien merken: Volvo (inclusief Polestar), Ford, Hyundai, Suzuki, Jaguar, Land Rover, MG, Isuzu en Maxus. Deze dealergroep heeft momenteel dertien vestigingen in de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant. (Belga)

De Van Mossel Automotive Groep neemt Fidenco en Autopolis over van Alcopa, de Belgische investeringsmaatschappij van de Moorkens Groep. Het betreft een 100% belang in beide groepen, uitgezonderd het merk Volvo (inclusief Polestar) waarmee een joint-venture wordt gesloten. Beide partijen kennen elkaar goed. Van Mossel nam twee jaar geleden al de dealerschappen GMAN en Bruyninx over van Alcopa. Voor Van Mossel is het de grootste overname in haar ruim 70-jarige bestaansgeschiedenis.De nieuwe overnames markeren de volgende mijlpaal voor Van Mossel Automotive Groep buiten de Nederlandse grenzen. Autopolis is een grote multimerk dealerorganisatie in Luxemburg met twee vestigingen en een verkoopvolume van zo'n 8.000 auto's per jaar. Het bedrijf vertegenwoordigt 13 merken: Volvo, Opel, Hyundai, Suzuki, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, MG, Maxus, Cadillac, Chevrolet en Corvette. De Belgische Fidenco Automotive Groep verkoopt van zijn kant per jaar rond 15.000 auto's van tien merken: Volvo (inclusief Polestar), Ford, Hyundai, Suzuki, Jaguar, Land Rover, MG, Isuzu en Maxus. Deze dealergroep heeft momenteel dertien vestigingen in de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant. (Belga)