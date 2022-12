Van lage naar zero emissiezones

De afgelopen week kwam er nieuws over hoe de lage emissiezones in Vlaamse steden zullen evolueren. Het ziet er naar uit dat lage emissie op termijn zal worden vervangen door zero emissie.

Vanaf 2031 is het over en out voor alle dieselmotoren in de emissiezones van steden zoals Antwerpen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt over de euronorm waaraan een bepaald voertuig moet voldoen. Vier jaar later wordt een nog grotere stap gezet door ook benzinemotoren te bannen uit de binnenstad.

Strenger dan Europa

Op deze manier gaan de Vlaamse emissiezones een stuk verder dan wat in een Europees kader recent werd afgeklopt. Tot nu toe is aangenomen dat het vanaf 2035 (mogelijk) stopt met de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren. Of die soep ook even warm zal worden gegeten als opgediend, is hoogst onzeker want uitgerekend in diezelfde Europese Commissie was een week later al enige nuance te horen.

Feit is dat de LEZ-zones vanaf diezelfde datum 2035 ook het gebruik van deze voertuigen zullen verbieden in de stad. Dat betekent de facto dat elk nieuw voertuig met verbrandingsmotor dat vandaag wordt verkocht plots een zeer beperkte houdbaarheidsdatum krijgt, wat deze belangrijke economische tak op de Europese markt nog meer zal verstoren.

Bovendien is het onrealistisch om tegen die horizon enerzijds voldoende elektrische voertuigen te produceren om een groot deel van de thermische vloot te kunnen vervangen. Anderzijds is het haast even utopisch te denken dat in 2035 alle problemen op vlak van (groene) elektriciteitsproductie en -distributie achter ons liggen.