Van BMW-winst tot de ondergang van de cabrio: dit waren de beste autostukken van 2023

1. Waarom 2023 geen goed autojaar wordt voor de Europese automerken en hun klanten

2022 was een boerenjaar voor de automerken, met minder auto’s maakten zij meer winst. Een herhaling van dit scenario lijkt weinig waarschijnlijk, de economische situatie en geopolitieke ontwikkelingen voorspellen weinig goeds. Meer dan waarschijnlijk wordt 2023 geen goed autojaar, niet voor de producenten én niet voor de consumenten.

2. Waarom Chinezen niet warmlopen voor elektrische auto’s ‘Made in Germany’

Vorige week heeft Mercedes-Benz bekendgemaakt dat het 2022 heeft afgesloten met een operationele winstmarge van 15 procent, de hoogste in de geschiedenis van het merk. Ook BMW en Porsche deden het uitstekend, ondanks dat ook zij minder elektrische auto’s hebben verkocht dan verhoopt in China, dat intussen hun grootste afzetmarkt is geworden.

3. Hoe BMW met 5 procent minder auto’s 50 procent meer winst maakt

BMW Group heeft een uitstekend jaar achter de rug. De Beierse autogroep heeft met 5 procent minder auto’s bijna 50 procent meer winst gemaakt. Bijna de helft vloeit voort uit inkomsten uit de joint-venture met het Chinese Brilliance. De operationele winst (EBIT) van de autodivisie ligt met 8,6 procent beneden de hoge verwachtingen.

4. Waarom 2023 een beslissend jaar wordt voor Renault

Renault heeft een annus horribilis 2022 achter de rug. Meteen na de Russische inval in Oekraïne trok de Franse autogroep zich terug uit Rusland en verloor daardoor een vijfde van zijn omzet en al zijn bezittingen aldaar. Het goede nieuws is dat Renault met de nieuwe Austral en Espace twee nieuwe SUV-modellen met veel potentieel uitbrengt.

5. Auto Shanghai 2023 neemt laatste twijfel weg: China is hét autoland van de toekomst

De treinreis tussen de luchthaven en het centrum van Shanghai duurt 7 minuten. De magneetzweeftrein Maglev haalt onderweg een topspeed van 431 km/u en symboliseert de razendsnelle technologische evolutie die China sinds de eeuwwisseling doormaakt. Dat bewijst ook Auto Shanghai 2023.

6. Waarom Toyota een koele minnaar is van elektrische aandrijving

Toyota sloot ook 2022 af als nummer één wereldwijd. In ons land zit die koppositie er voorlopig nog niet in al steeg het marktaandeel in januari en februari naar 6 procent en was de Japanse autobouwer nummer één inzake verkoop aan particulieren. Toyota weet wat de klant wil en speelt daar just-in-time op in.

7. Imagoverlies Tesla na publicatie geheime documenten over klachten falende Autopilot

Gelekte interne Tesladocumenten in de Duitse zakenkrant Handelsblatt bevestigen het vermoeden dat het rijhulpsysteem Autopilot aan de basis ligt van een reeks zware en minder zware verkeersongevallen. Tesla heeft een oorzakelijk verband steeds ontkend maar de geheime documenten laten een andere klok luiden. Er dreigt imagoverlies voor het revolutionaire automerk.

8. Hoe vervoer je (elektrische) fietsen veilig en gebruiksvriendelijk op je auto?

Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze vergezellen ons ook almaar vaker op vakantie maar spijtig genoeg niet altijd op een gebruiksvriendelijke en veilige manier. Lees hier hoe het beter kan.

9. Waarom de cabrio na 120 jaar met uitsterven bedreigd is

Cabrio’s zijn zo oud als de auto zelf, over hun toekomst is het laatste woord nog niet gezegd. De verkoop is geïmplodeerd en dat roept vragen op. Zijn cabrio’s te duur geworden of is de klimaatverandering de schuldige? Wie zich onbeschermd blootstelt aan de zon loopt immers een verhoogd risico op huidkanker.

10. De (auto)wereld op zijn kop: Volkswagen op zoek naar steun bij Chinese partners

Het gaat van kwaad naar erger bij Volkswagen. Topman Oliver Blume laat weten dat de Duitse autogroep dit jaar minder auto’s zal verkopen dan gepland. In een poging het tij te keren, gaat Volkswagen meer samenwerken met Chinese partners. Het wordt daardoor meer in plaats van minder afhankelijk van Chinese leveranciers waarvan sommige inmiddels concurrenten zijn geworden.

11. Wie koopt welke auto? Dat bepalen de politiek én de merken

Het Belgische wagenpark telt 5,96 miljoen voertuigen. Amper 132.000 zijn elektrisch aangedreven, 9 op de 10 zijn (dure) bedrijfswagens. Sowieso is twee derde van alle nieuw ingeschreven auto’s op naam van een bedrijf of btw-plichtige. Voor particuliere normaalverdieners wordt een nieuwe auto stilaan onbetaalbaar. Voor wie het een troost is: dure auto’s zijn niet beter dan goedkope.

12. In China is elektromobiliteit dagelijkse kost, in Europa een nachtmerrie. Hoe komt dat?

In 1980 was het Chinese Shenzhen nog een vissersdorp, nu wonen er 12 miljoen mensen. Gelukkig voor de luchtkwaliteit en hun gezondheid rijdt het openbaar vervoer er volledig elektrisch. Particuliere e-rijders kunnen er terecht aan 80.000 publieke laadpunten. België telt er 30.000. Hoe komt dat, wat doen de Chinezen beter?