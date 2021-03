De cijfers liegen niet: Hyundai Motor Company behoort tot de snelst groeiende autogroepen. Hyundai en Kia zijn in korte tijd geëvolueerd van budget- tot kwaliteitsmerken. Bovendien anticiperen zij sneller en beter dan hun concurrenten op nieuwe uitdagingen.

Eerst even terug naar 25 juni 1950. Noord-Koreaanse troepen vallen buurland Zuid-Korea binnen, het begin van een drie jaar durende 'hete oorlog' - als onderdeel van de Koude Oorlog. Inzet van de burenruzie met geweren, kanonnen en bombardementen is de macht over het strategisch gelegen schiereiland dat in 1944 door China, Rusland en de Verenigde Staten - de winnaars van de Tweede Wereldoorlog - is opgedeeld in Noord- en Zuid-Korea, met een communistisch regime in het noorden en westers gezinde regering in het zuiden. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Korea met harde hand bestuurd door Japan dat het schiereiland in 1910 op een brutale wijze had geannexeerd. Een trauma dat tot op vandaag niet is verwerkt en mede de hardnekkigheid verklaart waarmee Zuid-Koreaanse bedrijven zoals Samsung, LG en Hyundai/Kia de strijd aanbinden met Japanse concurrenten. Hyundai en Kia vormen een alliantie sinds 1998. Kia verkeerde in grote financiële moeilijkheden en werd door Hyundai van de ondergang gered. Tot dan positioneerden zij zich als een goedkoop alternatief voor de Japanse merken. Vanaf 2010 verlegden zij de klemtoon naar modern design en value for money. Als eerste pakten zij uit met een 5- en 7-jaar garantie. Hun auto's behoren volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power tot de meest betrouwbare op de markt. Zij gebruiken dezelfde motoren en onderdelen, de verschillen situeren zich op het vlak van design en look & feel. Zowel Hyundai als Kia hebben geleerd van de fouten van hun Japanse concurrenten. Die wilden de westerse wereld veroveren met een zogeheten 'wereldauto', een smakeloze cocktail van alles en nog wat die geen of weinig rekening hield met de levensgewoonten en culturele achtergrond van de mensen waarvoor die bestemd was. Van de Europese klant is geweten dat die verwend en veeleisend is. Hyundai en Kia beslisten daarom al in een vroeg stadium om hun modellen voor Europa in Europa te laten ontwikkelen en produceren. Zij vestigden hun Europese hoofdzetels in respectievelijk Offenbach en Frankfurt am Main en bouwden in Tsjechië en Slowakije nieuwe fabrieken voor hun auto's voor de Europese markt. Ondertussen stellen ze in Europa vele tienduizenden mensen tewerk. De teams van ingenieurs en designers in de R&D-centra worden aangestuurd door managers van Europese komaf, tal van hoge posten binnen de wereldwijde organisatie worden bekleed door toppers met een verleden bij Europese constructeurs zoals Peter Schreyer (ex-Audi), Albert Bierman en Karim Habib (ex-BMW) en onze landgenoot Luc Donckerwolke (ex-Skoda). Succes berust zelden op toeval. De gestage opmars van Hyundai en Kia in Europa is het resultaat van een intelligente langetermijnstrategie die just in time inspeelt op de vraag van de consument én rekening houdt met diens leefwereld. Europa is in de ogen van de Zuid-Koreaanse merken meer dan enkel een wingewest. Ze beschouwen het oude continent als een belangrijke standplaats.Die boodschap vormt telkens opnieuw de rode draad in hun officiële communicatie en levert veel goodwill op. Het is allicht geen toeval dat de Kia Ceed bij de verkiezing van de 'Auto van het Jaar 2019' als derde uit de bus kwam, op amper drie punten van de winnaar. Een opmerkelijke uitslag omdat in de jury geen enkele Zuid-Koreaanse of Aziatische autojournalist zetelt. Blijkt dat de juryleden uit de Oostbloklanden 'en bloc' voor de Kia Ceed hebben gestemd. Hyundai- en Kia-modellen komen ook geregeld als winnaar naar voor bij vergelijkende tests door gezaghebbende Europese automagazines. Omdat ze gewoon beter zijn en nog altijd een tik goedkoper dan hun Europese concurrenten. Bovendien bieden zij een 5- respectievelijk 7-jaar waarborgpakket aan. Geen wonder dus dat beide merken uitstekend scoren in de klantentevredenheidsenquête van het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power. In tegenstelling tot sommige van hun concurrenten doen Hyundai en Kia zelden beloften die ze nadien niet (kunnen) nakomen. De voorbije jaren hebben zij hun gamma in de breedte uitgebouwd, de nieuwe modellen zijn toonaangevend op het vlak van vernieuwend design en innovatieve technologie. Geen enkele andere autogroep beschikt vandaag over een gelijkaardig breed aanbod aan deels- en volledig geëlektrificeerde modellen met een rijbereik van 400 kilometer. Door de acceleratie van de elektrificatie slagen zij erin nieuwe doelgroepen te bereiken én hun positie op de fleetmarkt te versterken. In ons land vertegenwoordigt die meer dan de helft van alle nieuwe inschrijvingen. Hun e-gamma omvat zowel mild hybrid, full hybrid als plug-in hybride en full electric modellen. Zelfs aandrijving op waterstof is mogelijk. Die veelheid aan mogelijkheden zorgt ervoor dat de klant een keuze kan maken in functie van zijn of haar mobiliteitsbehoeften en budget. Daarnaast bieden Hyundai en Kia originele mobiliteitsdiensten aan en ontwikkelen zij Purpose-Built Vehicles (PBV) die tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften van de bedrijven. Van de beheerders van grote wagenparken en leasemaatschappijen is geweten dat zij zeer professioneel tewerk gaan en keuzes maken op basis van zakelijke overwegingen: welk merk en welk model bieden het meeste waar voor hun geld? Bij de berekening van de TCO (Total Cost of Ownership) houden zij rekening met elementen zoals betrouwbaarheid, duurzaamheid en restwaarde maar ook met mogelijke fiscale aftrekken die gelden voor geëlektrificeerde modellen. Voor al deze criteria scoren Hyundai en Kia goed tot zeer goed. Elektrificatie is naar eigen zeggen geen doel op zich maar een manier om elektrisch autorijden binnen het bereik van een zo ruim mogelijk publiek te brengen. Om hun steile opgang te continueren, schakelen Hyndai en Kia nu een stroomversnelling hoger. Zowel de Ioniq 5 als de EV6 zijn de voorbode van een nieuwe generatie e-modellen op basis van het Electric-Global Modular Platform (E-GMP), vergelijkbaar met het modulaire MEB-platform van Volkswagen. Het accupakket in de vorm van een tafelblad bevindt zich tussen de voor- en achterwielen en biedt plaats aan één of twee elektromotoren. Beide zijn leverbaar met vier- of achterwielaandrijving en een accu van 58 kWh of 72,6 kWh met een elektrisch rijbereik van respectievelijk 380 of 450 kilometer. Dankzij een systeemvoltage van 800 volt en laadvermogen van 220 kW laden beide modellen in minder dan 20 minuten op tot 80 procent van hun maximumcapaciteit en zijn daarmee best in class in hun segment. De laadtechniek is ontwikkeld door Rimac uit Kroatië en wordt ook gebruikt door Porsche. De Ioniq 5 en EV6 zetten ook nieuwe maatstaven op het vlak van design. Sprake is van een bewuste stijlbreuk met het verleden. Volgens Karim Habib, senior vice president en head of global design center, was het de bedoeling een opvallend, impactvol design te creëren door hoogtechnologische functies te combineren met pure en rijke volumes. De designfilosofie 'Opposites United' zal het design van alle toekomstige Kia-modellen vormgeven en belichaamt de verschuivende focus van het merk richting elektrificatie. De naar achteren gebogen voorruit zorgt voor dynamiek terwijl de gedurfde rondingen aan de achterkant voor meer volume zorgen. Het interieurdesign is een product van het EV-tijdperk en maakt dankbaar gebruik van de extra ruimte die vrijkomt door de modelarchitectuur van het E-GMP-platform. Dé eyecatcher is het naadloos gebogen audiovisueel en navigatiescherm (AVN) dat zich uitstrekt van het stuurwiel tot het midden van het dashboard. Onder het AVN-scherm kunnen de HVAC-instellingen (verwarming, ventilatie en airco) worden bediend met haptische knoppen. De zetels zijn slank, eigentijds en bekleed met robuuste stoffen uit gerecycleerde kunststoffen. Van de Ioniq 5 weten we dat het goedkoopste model 45.999 euro kost, de prijzen van de EV6 worden binnenkort gemaakt maar zullen allicht in de lijn liggen van de Ioniq 5. Rijden de nieuwkomers zo goed als ze uitzien, moeten de VW ID.4, Skoda Enyaq en Volvo XC40 Recharge zich voorbereiden op een harde concurrentiestrijd. Wij houden u op de hoogte.