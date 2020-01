De bezoekersaantallen zijn het beste bewijs: de 6de editie van Dreams Cars is een publiekstrekker, voor de tweede keer op rij gedurende de hele duur van het autosalon voor het publiek toegankelijk. De omweg via paleis 1 loont de moeite. U vindt er een 40-tal zeer exclusieve luxe-en sportwagens met een prijskaartje dat varieert van 66.000 tot een paar miljoen euro. Eentje, de Krugger FD, is zelfs niet te koop.

Om de belangstelling van het grote publiek voor de Brussels Motor Show hoog te houden, zijn de organisatoren constant op zoek naar nieuwe blikvangers. In 2011 lanceerden zij een tijdelijke expositie van prestigewagens, een initiatief dat op veel applaus werd onthaald en Febiac ertoe aanzette om het event uit te bouwen tot een permanente tentoonstelling die sinds vorig jaar tijdens de hele duur van het autosalon toegankelijk is voor het publiek, mits een kleine toeslag.

Spring Rebirth

Stonden de vorige edities in het teken van Franse tuinen, Winter Chic of Magic City Light is dit jaar gekozen voor het thema 'Spring Rebirth'. Verspreid over 40 podia presenteren roemrijke automerken er een reeks exclusieve wagens die de bezoekers doen wegdromen.

Van de vorige edities is geweten dat één op de drie salonbezoekers een ommetje maakte langs paleis 1. Dit jaar ligt de belangstelling beduidend hoger. Vanavond blijft de Brussels Motor Show geopend tot 22 uur, een ideale gelegenheid om in alle rust van stand tot stand te wandelen én weg te dromen van de mooiste bolides ter wereld.

Hoeveel kopers er zich onder de kijklustigen bevinden, is koffiedik kijken. Van exposanten krijg ik te horen dat meer dan één bewonderaar de voorbije dagen ter plekke een bestelbon heeft ondertekend. Zelfs op dit niveau zijn impulsaankopen blijkbaar niet ongewoon.

Namen van kopers worden niet genoemd, ook niet off the record. Dat berust op een ongeschreven afspraak tussen kopers en verkopers.

In het geval van bekende sport- of showbizzmensen zorgen die er meestal zelf voor dat het geheim niet lang geheim blijft voor hun volgers op de sociale media. Hun marktwaarde wordt immers mede bepaald door hun populariteit en die laatste leeft van dit soort van berichtgeving. Wat van een bedrijfs- of regeringsleider nooit of te nimmer zou aanvaard worden door de bevolking en een storm van protest zou doen opsteken, wordt bij vedetten op applaus onthaald.

Prijs is meestal bijkomstig

Het klinkt misschien ongeloofwaardig maar blijkbaar is de prijs meestal van bijkomstig belang. Wat telt en de doorslag geeft, is de leveringstermijn. Voor sommige modellen kan die oplopen tot anderhalf à twee jaar, afhankelijk van de wensen van de klant.

In principe is alles mogelijk en wordt aan alle wensen tegemoetgekomen, zolang de veeleisende klant bereid is daarvoor te betalen. Omdat de aanpassingen of transformaties specialistenwerkwerk is, loopt de meerprijs snel op tot 100.000 euro en meer. Voor een stervoetballer uit de Premier League of Primera division is dat kleingeld.

De vraag is of de astronomisch hoge prijzen überhaupt gerechtvaardigd zijn. Een optelsom van de kostprijs van alle onderdelen stemt zelden overeen met de geafficheerde prijs. Vanzelfsprekend kosten research en ontwikkeling van dit soort supercars handenvol geld, dat geldt ook voor de gebruikte materialen zoals carbon en kwaliteitsleder.

Lees verder onder de foto's

Bugatti © Patrick Theunissen

null © Patrick Theunissen

Volgens Stéphane Sertang, invoerder in ons land van McLaren, Pininfarina en Rolls-Royce en verdeler van Ferrari zijn de renommee van de merknaam en de exclusiviteit van het model de allerbelangrijkste criteria. 'Wat telt, is hoeveel exemplaren van het tentoongestelde model gebouwd werden of worden. Daarom kost een Ferrari meer dan een Porsche en behoort het Duitse sportwagenmerk niet (meer) tot de absolute top onder de superluxemerken.'

Dat een Porsche ook snel is en allicht betrouwbaarder dan een Ferrari speelt geen rol voor wie vijf of tien droomwagens in zijn garage heeft staan. Een merk zoals Porsche dat 250.000 wagens per jaar produceert, doet goede zaken maar heeft aan exclusiviteit ingeboet. Dat geldt ook voor Audi, BMW of Mercedes die jaarlijks enkele miljoenen wagens in de markt zetten en ook in paleis 1 present zijn met een of meer modellen.

De meest exclusieve droomwagen is de Krugger FD. Het betreft een kunstwerk op vier wielen van de hand van Frédéric Bertrand, bestemd voor twee Luikse ondernemers. Bertrand geniet wereldwijde bekendheid sinds hij costum made motorfietsen bouwt voor enkele excentrieke Hollywood-vedetten.

Ook de Krugger FD is handmade, het resultaat van 10.000 werkuren. Voor de vormgeving liet Bertrand zich inspireren door de Streamline-stijl uit de jaren 30. De Krugger FD wordt aangedreven door een krachtige 12-cilindermotor van Bentley. De letters 'F' en 'D' in de modelnaam verwijzen naar de familienamen van de opdrachtgevers, respectievelijk François Fornieri en André Dupont.

Krugger FD, 'handmade in Belgium' © Patrick Theunissen

Who is who

Bij het bezoek aan paleis 1 vallen ze niet of nauwelijks op, de superrijken. En dan heb ik het niet over euromiljonairs maar over euromiljardairs. Ze bewegen zich onopvallend onder het publiek, op de stand worden ze met de nodige égards ontvangen.

Trouwe klanten worden vooraf geïnformeerd over de komst van een exclusief model. Gaat het om speciale of gelimiteerde series genieten ze van een soort voorkooprecht. Bestaat er concrete interesse, dan worden ze uitgenodigd voor een bezoek aan de fabriek in Italië of het Verenigd Koninkrijk. Bij een glas champagne komt hun voorliefde voor een specifiek model snel ter sprake. Eén dream car in hun garage volstaat niet, dat moeten er meerdere zijn. En die moeten bovendien anders zijn dan die van hun vrienden of buren.

Tot pakweg tien jaar geleden waren superrijken meestal de zestig voorbij, dat is nu anders. Succesvolle jonge ondernemers en sport- en showbizzvedetten hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd van het klantenbestand van de exclusieve luxeautomerken fors naar beneden is gegaan. Zij dragen ook niet langer een maatpak maar een gepersonaliseerde outfit. Daarom, meldt zich nu een kandidaat-koper in een gescheurde jeans en slobbertrui op een stand aan wordt die niet meer meteen wandelen gestuurd.

Overigens kost mijn droomwagen in paleis 1 geen miljoenen euro's maar afgerond amper 66.000 euro. De Alpine A110 S is voor mij een toonbeeld van eenvoud en sportieve elegantie. Bovendien weet ik uit eigen ervaring dat die enorm veel rijplezier biedt. Ook de BIV en jaarlijkse rijtaks vallen best mee. Ik weet nu al dat ik een onrustige nacht tegemoet ga.

Alpine A100: 'amper' 66.000 euro © Patrick Theunissen

