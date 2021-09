De toekomst van het Autosalon van Brussel hangt aan een zijden draadje, nu Volks­wagen-invoerder D'Ieteren niet meer mee doet. De beslissing van de fusiegroep Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën) is woensdag cruciaal voor de toekomst van de beurs, schrijft De Tijd.

Meerdere bronnen bevestigen aan De Tijd dat D'Ieteren dinsdag besliste om niet deel te nemen aan het Autosalon. De holding is de invoerder van de Volkswagen-merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley en Bugatti.

Stellantis

Daar komt nu nog bij dat ook Stellantis overweegt zijn kat te sturen. De nieuwe fusiegroep van FCA (Fiat, Chrysler, Jeep) en PSA (Peugeot, Citroën, DS en Opel) weigerde al in mei, toen de eerste intentieverklaringen voor het Autosalon werden opgesteld, zich te engageren. Een woordvoerder van Stellantis beperkte zich dinsdag tot 'geen commentaar', aldus De Tijd.

Volgens goed ingelichte bronnen van de krant ligt het dossier op het bureau van Stellantis-CEO Carlos Tavares. Die moet woensdag de knoop doorhakken. Als Stellantis niet deelneemt, stort de grootste jaarlijkse beurs van ons land als een kaartenhuis in elkaar.

Veel andere merken hebben als voorwaarde voor hun deelname gesteld dat minstens twee derde van de markt aanwezig is. De D'Ieteren-merken en Stellantis zijn samen goed voor bijna de helft van alle nieuw verkochte auto's in ons land.

Definitief einde?

Zonder die twee heeft het Auto­salon geen overlevingskans. Als het Autosalon dit jaar niet doorgaat, dreigt volgens kenners van de sector het definitieve einde voor de grootste beurs van het land.

Zonder de broodnodige inkomsten uit het autosalon gaat organisator Febiac zelf ook een zeer onzekere toekomst tegemoet.

