Onder de motorhomes is de basis van de Fiat Ducato erg populair. Op 10 jaar tijd werden er meer dan 500.000 kampeerwagens op gebouwd. Een nieuwe evolutie, met als belangrijkste items een nieuwe 9-trapsautomaat, moet voor nog meer rijplezier en rijcomfort op reis zorgen.

Het verleden van de Fiat Ducato als motorhome gaat zelfs nog heel wat verder, want de eerste kampeerversie werd meer dan 35 jaar geleden ontwikkeld. Dit jaar kreeg het voertuig nogmaals de prijs van "Beste kampeerwagenbasis van het jaar", en dit voor het 12e opeenvolgende jaar.

De technische basis wordt volledig gebouwd in de fabriek van Sevel de Val di Sangro in Italië en kreeg weer verdere evoluties en verbeteringen om het rijden aangenamer en zuiniger te maken. De belangrijkste vernieuwing is zonder twijfel de montage van de nieuwe 9-trapsautomaat uit de FCA groep. Deze transmissie kan moeiteloos de 450 Nm koppel van de krachtigste 180 pk-versie aan en verzekert tegelijk vlottere en zuinigere ritten, dankzij een efficiënter schakelpatroon in functie van de rijomstandigheden.

De Ducato Motorhome wordt aangedreven door dieselmotoren van de recentste generatie: de 2,3 liter Euro 6d-TEMP MultiJet 2 in vier vermogensniveaus: 120, 140, 160 en 180 pk. Fiat Professional zal weldra ook een nieuw rijbijstandssysteem voor zijn motorhomes lanceren, dat nu reeds op de bestelwagens verkrijgbaar is.(Belga)