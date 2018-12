VAB presenteert "Gezinswagen van het Jaar"

VAB liet een jury van 19 autojournalisten en 68 gezinnen met 23 auto's proefrijden. Daaruit werden dan de "VAB Gezinswagens 2019" in drie categorieën verkozen: tot een budget van 19.500 euro, tot 30.500 euro en de elektrische voertuigen. De winnaars werden respectievelijk de Ford Focus en zijn breakvariant, en de Nissan Leaf.

De Focus werd omschreven als "een ruime wagen met een mooi design die zeer comfortabel rijdt." In de hogere klasse loofde men de eerder klassieke Focus Clipper als "een goed uitgeruste gezinswagen met een performante automaat en goede prestaties." En tenslotte omschreven de testers de Leaf als "een wagen met een aangenaam rijgedrag en een goede uitrusting die een prima prijs-kwaliteitsverhouding biedt".

Dit is een zeer mooie score van Ford, dat als eerste merk er in slaagt in twee klassen de beste te zijn in de VAB Gezinswagenverkiezing.(Belga)