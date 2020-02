Mobiliteitsclub VAB vindt het criterium (de euronorm van een auto) dat de Vlaamse overheid gebruikt om te bepalen welke dieselwagen al dan niet een lage-emissiezone (LEZ) binnen mag onnauwkeurig. Dit criterium leidt tot discriminatie van bezitters van een Euro 4 dieselwagen met roetfilter, die sinds 1 januari de LEZ niet meer binnen mogen zonder te betalen, zo concludeert VAB uit onderzoek naar de effectieve uitstoot van fijnstof bij het huidige dieselwagenpark in Vlaanderen.

VAB gebruikte een moderne fijnstofdeeltjesteller om de werkelijke uitstoot te meten van 152 voertuigen. Uit die test blijkt dat een op de vijf Euro 4 dieselwagens over een prima werkende roetfilter beschikt. Die wagens stoten niet meer fijnstof en roet uit dan de Euro 5 norm voorschrijft. De fout die de Vlaamse overheid volgens VAB maakt is om alle Euro 4 dieselwagens gelijk te behandelen en geen onderscheid te maken tussen auto's met of zonder roetfilter.

Een roetfilter is de meest efficiënte technologie in de strijd tegen luchtvervuiling en haalt tot meer dan 95 procent van het fijnstof uit de uitstoot van de motor. Wel moet de filter regelmatig regenereren en goed onderhouden worden. De test van VAB toont aan dat een Euro 4 diesel met correct functionerende roetfilter niet meer vervuilt dan een Euro 5. Eigenaars van een Euro 4 dieselwagen met correct werkende roetfilter worden volgens VAB dan ook nodeloos gedwongen om een andere wagen aan te schaffen, 'en dus discriminerend behandeld ten opzichte van bezitters van Euro 5 dieselwagens'.

Op basis van de werkelijke fijnstofuitstoot zou volgens VAB 19 procent van de Euro 4 dieselwagens de LEZ toch binnenmogen. Tegelijk stelt VAB vast dat 16 procent van de Euro 5 en 10 procent van de Euro 6 dieselwagens, die momenteel wél toegang hebben, eigenlijk hun toegangsrechten zouden moeten verliezen omdat de roetfilter niet optimaal werkt.

VAB vraagt de Vlaamse overheid daarom een aanpassing van de LEZ-regelgeving, waardoor dieselwagens de toegang niet ontzegd wordt op basis van de Euronorm, maar op basis van een reëel vastgestelde overtreding van de fijnstofnorm gemeten door de autokeuring. 'Deze aanpassing zou de efficiëntie van de LEZ-regelgeving vergroten en een pak sociale onrechtvaardigheid uit de wereld helpen', klinkt het.

De mobiliteitsclub stelt zich ook de vraag of het nodig is om een complex instrument als een LEZ in te voeren, 'terwijl een efficiënte controle van de roetfilter meer effect heeft op de luchtkwaliteit voor iedereen'.

