VAB Gezinswagen is Chinees

De opmars van de Chinese automerken kwam ook tot uiting in de verkiezing van de VAB Gezinswagen 2024 die verrassende laureaten opleverde.

De winnaars van de VAB Gezinswagen 2024 werden als naar goede gewoonte gekozen door een onafhankelijk jury bestaande uit professionals, journalisten en gezinnen. Zij mochten een vloot van 33 wagens testen en beoordeelden deze voertuigen. Samen met de resultaten van tests die VAB zelf uitvoerde, werd alles in een rapport gegoten. Daarin konden de juryleden onder meer het werkelijk gemeten gebruik terugvinden, naast de geluidsmetingen, de beschikbare ruimte in de koffer, de technische specificaties en de resultaten van veiligheid voor zwakke weggebruikers aan de hand van de Euro NCAP crashtests.

China boven

In de klasse voor wagens met een catalogusprijs tot 28.000 euro was de winnaar de Dacia Jogger op LPG, die door de jury werd omschreven als ‘onwaarschijnlijk veel auto voor weinig geld’. Op de tweede plaats eindigde de Skoda Fabia voor de Renault Clio.

In grote klasse tot 38.000 euro was de BAIC X55 de vrij onverwachte laureaat. Deze Chinese crossover werd niet alleen geprezen voor zijn gunstige prijs, maar ook omdat hij heel aangenaam is om mee te rijden, mooi oogt en van huis uit al zeer goed uitgerust blijkt. De ereplaatsen in deze klasse waren voor de Skoda Karoq en de Peugeot 408.

Verder kende ook de klasse voor elektrische wagens een Chinese winnaar: de BYD Dolphin. Deze compacte EV overtuigde de jury vooral door zijn ‘onklopbare verhouding prijs/kwaliteit/rijbereik’. De MG4 en de Smart #1 vervolledigden het podium in deze klasse. Voor BYD is het trouwens de tweede zege op rij in de klasse voor elektrische auto’s, want vorig jaar zegevierde de Atto 3.