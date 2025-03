Update voor e-Renault Scénic

Renault blijft aan het elektrische gamma timmeren De Franse constructeur komt met een update voor de Megane E-TECH, die naast de neoretro R4 en R5 het zakelijke, elektrische alternatief wil zijn.

Renault herschikt vooral het gamma van de Megane E-TECH. Eerste vaststelling: de instapversie met een veeleer bescheiden elektromotor van 130 pk valt weg. Mogelijk is dat een manier om de positionering ten opzichte van de R4 scherper te stellen en een overlap tussen beide modellen in de kiem te smoren. Om die denkpiste kracht bij te zetten, volgt er een Esprit Alpine afwerkingsniveau met een sportieve uitstraling.

Visueel zie je dat aan de grijze koetswerkkleur, de lichtmetalen 20-duimsvelgen en de kleine Alpine-emblemen op het koetswerk. Binnen noteren we sportieve stoelen en blauwe elementen als knipoog naar de Alpine-roots. Alle versies worden voortaan ook bedacht met een driefasige AC-lader die altijd op 11 kW werkt. Dat is overigens het standaard laadvermogen van klassieke, openbare laadinfrastructuur.

Renault monteert tegen meerprijs een AC-lader die tot 22 kW per uur kan laden. De units hebben ook een bidirectionele V2L-functie waardoor de batterij van de wagen stroom kan leveren aan 230 Volt-toestellen. Zo kan de wagen bijvoorbeeld een elektrische fiets opladen. Bidirectionele technologie om de wagen als een thuisbatterij in het ecosysteem van de woning te integreren, wordt vooralsnog niet aangeboden.

Interessant is de one-pedal-drive. Dat is een doorgedreven regeneratiefunctie waarbij heel veel motorrem wordt opgewerkt. Op deze manier kan je als bestuurder bewegingsenergie optimaal recupereren. Je hebt in de praktijk het rempedaal niet meer nodig, tenzij voor een noodstop. Omdat de wagen zeer sterk afremt, breng je het voertuig makkelijk tot stilstand door gewoon de voet van het gaspedaal te halen.

De basisversie (Techno) komt vandaag altijd met een 220 pk sterke motor en haalt een rijbereik tot 468 km. Deze versie koop je vanaf 39.250 euro.