BMW komt met een update voor de meest sportieve 1-reeks, de M135i xDrive. De krachtpatser moest zijn voorganger met achterwielaandrijving én een zescilinder vervangen. Omdat niet iedereen daar heel tevreden over was, komt BMW met een update.

De 1-Reeks heeft twee generaties lang een uniek product geleverd, want het was de enige compacte wagen met achterwielaandrijving. Concurrenten als de Audi A3 en de Mercedes A kozen resoluut voor voorwielaandrijving en de meest performante modellen kregen een vierwielaandrijving.

BMW gebruikte voor de huidige 1-Reeks hetzelfde recept. Het (overigens uitstekende) platform van de voorwielaangedreven Mini zit nu ook onder de 1-Serie en dat is prima, enkel de meest sportieve versie boette in aan karakter. Precies daar wil München het verschil maken want door de update moet de wagen minder steriel aanvoelen.

Een nieuwe set schokdempers rondom en aangepaste veren moeten het onderstel dynamischer maken waardoor de snelle 1-Reeks ook scherper stuurt. Eén en ander is geïnspireerd door circuitgebruik en ook de afstelling van het elektronisch geregelde sperdifferentieel is anders waardoor de systemen efficiënter reageren.

Via de 'Performance Control' kan de bestuurders ook het impact van de DSC (Dynamic Stability Control) instellen. Om van de klank van de viercilinder turbomotor te genieten, wordt voortaan het audiosysteem ingeschakeld. Dat zou een auditief sportievere rijervaring moeten geven zonder de buren wakker te maken. De tweeliter viercilinder twin turbomotor levert nog altijd 306 pk en stoot gemiddeld 167 gram CO 2 per kilometer uit.

De 1-Reeks heeft twee generaties lang een uniek product geleverd, want het was de enige compacte wagen met achterwielaandrijving. Concurrenten als de Audi A3 en de Mercedes A kozen resoluut voor voorwielaandrijving en de meest performante modellen kregen een vierwielaandrijving. BMW gebruikte voor de huidige 1-Reeks hetzelfde recept. Het (overigens uitstekende) platform van de voorwielaangedreven Mini zit nu ook onder de 1-Serie en dat is prima, enkel de meest sportieve versie boette in aan karakter. Precies daar wil München het verschil maken want door de update moet de wagen minder steriel aanvoelen. Een nieuwe set schokdempers rondom en aangepaste veren moeten het onderstel dynamischer maken waardoor de snelle 1-Reeks ook scherper stuurt. Eén en ander is geïnspireerd door circuitgebruik en ook de afstelling van het elektronisch geregelde sperdifferentieel is anders waardoor de systemen efficiënter reageren. Via de 'Performance Control' kan de bestuurders ook het impact van de DSC (Dynamic Stability Control) instellen. Om van de klank van de viercilinder turbomotor te genieten, wordt voortaan het audiosysteem ingeschakeld. Dat zou een auditief sportievere rijervaring moeten geven zonder de buren wakker te maken. De tweeliter viercilinder twin turbomotor levert nog altijd 306 pk en stoot gemiddeld 167 gram CO2 per kilometer uit.