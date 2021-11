President Macron rijdt bij voorkeur in een wagen van Franse makelij. Zopas nam hij een nieuwe gepantserde DS7 met een plug-in hybride aandrijving in gebruik.

Fransen zijn sowieso chauvinistisch en dan is het natuurlijk geen verrassing dat het staatshoofd kiest voor een Frans dienstvoertuig. President Emmanuel Macron reed al in een DS7 Crossback 'Presidentiel', maar die werd onlangs vervangen door een inktblauwe DS7 Crossback die nu de benaming 'Elysée' kreeg en voorzien is van allerlei specifieke snufjes en uitrusting.

Eerst en vooral is het koetswerk gepantserd om het Franse staatshoofd te beschermen tegen aanslagen als hij zich verplaatst. Verder is de wagen met 20 cm verlengd achter de B-stijl, zodat Macron over maar liefst 54,5 cm beenruimte beschikt in één van de twee individuele fauteuils achteraan, die bekleed zijn met alcantara. Met de nodige aansluitingen voor multimedia- en communicatietoepassingen beschikt de president hier over een echt mobiel kantoor.

Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op een 300 pk E-Tense plug-in hybride die dat vermogen naar de vier wielen overbrengt. Tot slot maken 'RF'-logo's op het koetswerk en vlaggenhouders het plaatje compleet op de presidentiële DS7, die zijn eerste uitstap maakte tijdens het defilé op 11 november.

