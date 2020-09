Renault, Nissan en Uber bestuderen gezamenlijke oplossingen in een aantal strategische landen in Europa om de uitrol van elektrische voertuigen en de bijhorende oplaadinfrastructuren te vereenvoudigen.

De drie partners zijn van plan om op de Europese markten, met name in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Portugal, een betaalbaar aanbod van 100% elektrische voertuigen te bieden aan Uber-bestuurders. Dit partnerschap is ontstaan uit een succesvol proefproject tussen Nissan en Uber in het Verenigd Koninkrijk. De intentieverklaring die gisteren (dinsdag 8 september) werd opgesteld, past in de doelstelling van Uber om een zero-emissie mobiliteitsplatform te worden. In 2025 zal de helft van de kilometers die via het Uber-platform in zeven Europese hoofdsteden (Amsterdam, Berlijn, Brussel, Lissabon, Londen, Madrid en Parijs) worden afgelegd, met 100% elektrische voertuigen gebeuren. Daarom zullen Uber-gebruikers al tegen eind 2021 met zero emissie voertuigen kunnen rijden in de steden die goed zijn voor 80% van de Europese Uber-activiteiten. Uber-chauffeurs zullen hun klanten vervoeren in een Renault Zoe of een Nissan Leaf, maar ook in andere toekomstige elektrische modellen van beide constructeurs. Deze overeenkomst is ook positief voor de lokale autoriteiten, omdat zij de steden "stiller" willen maken en omdat zij het mobiliteitsaanbod via deze weg kunnen uitbreiden. (Belga)

