Volkswagen ontwikkelde een verbeterde uitlaatgasnabehandeling waarmee de hoeveelheid stikstofoxiden in de uitlaatgassen beduidend wordt gereduceerd. Deze nieuwe technologie wordt voor het eerst toegepast in de Passat 2.0 TDI Evo.

Sinds 2018 worden in Volkswagen-modellen enkel nog dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling gemonteerd. Met de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) wordt de hoeveelheid stikstofoxiden in de uitlaatgassen sterk gereduceerd. Nu heeft Volkswagen de volgende stap in de evolutie van het SCR-systeem ontwikkeld: het zogenaamde Twindosing-procedé. Daarbij wordt AdBlue doelgericht voor twee na elkaar gemonteerde SCR-katalysatoren geïnjecteerd. Het procedé wordt voor het eerst ingezet in de nieuwe Passat 2.0 TDI Evo met 150 pk. Op die manier is hij vandaag al uitgerust met de technische middelen om aan de toekomstige uitstootnorm Euro 6d te kunnen voldoen.

De RDE-metingen (Real Driving Emissions) voor de typegoedkeuring van Volkswagen bevestigen dit: bij de nieuwe 2.0 TDI Evo-motoren met Twindosing-techniek liggen de NOx-waarden in vergelijking met de vorige generatie van hetzelfde model zo'n 80 procent lager. Volkswagen zal deze nieuwe technologie stapsgewijs op alle modellen met een 2.0 TDI Evo-motor introduceren. Eerst komt de Passat met 2.0 TDI Evo-motor aan de beurt. Daarna wordt Twindosing ook geïntroduceerd op alle TDI-versies van de nieuwe Golf, die weldra zijn werelddebuut beleeft. (Belga)