Tweedehandsmarkt kreunt

Terwijl de markt van nieuwe personenwagens aan een revival toe lijkt, krijgt de tweedehandsmarkt het maand na maand moeilijker. Voor de negende opeenvolgende maand kleurden de cijfers rood.

Ook de automarkt gaat gebukt onder de crisis, die versterkt werd door leveringsproblemen veroorzaakt door een aanhoudend tekort aan componenten, vooral chips. De markt van nieuwe personenwagens krijgt stilaan weer hoop, want in oktober werden er 30.451 nieuwe voertuigen ingeschreven, wat een stijging van +21,6 % betekent. Het is natuurlijk afwachten of deze tendens zich de volgende maanden kan verderzetten.

Negatieve tendens blijft aanhouden

De tweedehandsmarkt heeft het veel moeilijker want voor de negende opeenvolgende maand werd een terugval genoteerd, meldt sectororganisatie Traxio. In oktober 2022 is een daling van -8,8 % ten opzichte van 2021 genoteerd en zelfs van -21,9 % ten opzichte van oktober 2020 toen de markt boomde na de eerste lockdown.

Er werden afgelopen maand 53.192 occasies ingeschreven, dat is een daling met 5.165 eenheden tegenover dezelfde periode in 2021. Over de eerste tien maanden gaat de tweedehandsmarkt er nu 10,8 % op achteruit, met een gecumuleerd verlies van al 65.260 voertuigen vergeleken met vorig jaar.

Volkswagen populairste

In de ranking blijft Volkswagen aan de kop als populairste tweedehandsmerk in België, gevolgd door BMW en Opel, terwijl Mercedes in oktober opnieuw over Peugeot wipte. De meest populaire modellen waren opnieuw de VW Golf (2.321 ex) en VW Polo (1.859 ex.), gevolgd door de Opel Corsa (1.557 ex), de Ford Fiesta (1.276 ex.) en de BMW 3-Reeks (1.262 ex.).

Bij de tweedehandswagens valt ook de verdere daling op van de diesels, waardoor er nu al een flink verschil ontstaat in het voordeel van benzine: benzine 52,5 % vs. diesel 39,9 %. Het aandeel van de andere brandstoffen groeit langzaam, maar blijft voorlopig nog relatief klein met een totaal van 7,6 %. Het aandeel van de hybride wagens stijgt naar 5,6 %, terwijl er 1,4 % full elektrische modellen werden ingeschreven op de tweedehandsmarkt.