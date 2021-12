In tegenstelling tot de markt van nieuwe wagens die nog altijd een sterke terugval kent, blijft die van tweedehandswagens floreren en is intussen dubbel zo groot qua volume.

De aangekondigde energietransitie met de verbanning van voertuigen met verbrandingsmotoren in Vlaanderen vanaf 2029 en tegen 2035 op Europees vlak, zorgt samen met de huidige economische onzekerheid en het aanhoudende chiptekort voor een ernstige marktverstoring in de autosector. Veel consumenten stellen door deze onzekerheden de aankoop van een nieuwe wagen uit en belanden op de tweedehandsmarkt voor een goedkoper alternatief ter vervanging van hun huidige wagen.

Dat is duidelijk te merken aan de inschrijvingen van nieuwe en occasiewagens in ons land, die sectorvereniging Traxio analyseerde. In november werden amper 24.457 nieuwe inschrijvingen van personenwagens genoteerd. Dat is een terugval van -17,1 % vergeleken met 2020 (29.491 stuks) en zelfs -29,9 % versus 2019 (34.879 stuks).

De tweedehandsmarkt voor personenwagens was in november weer meer dan dubbel zo groot als die van de nieuwe wagens. Er werden in november namelijk 52.924 occasies ingeschreven. Dat is 6,4 % meer dan in 2020 (49.729 stuks) en ongeveer identiek aan 2019 (52.841 stuks).

Bij de tweewielers lijkt de verkoop van de nieuwe motoren zich te stabiliseren: 891 nieuwe motoren verlieten in november de showroom, wat een stijging met +6,8 % betekent. Ook de tweedehandsmotoren scoorden prima met een meerverkoop van 4,7 % (4.445 stuks).

De nieuwmarkt blijft onder druk staan. © GF

Aarzelende consument

"Wij zien in november inderdaad een gelijkaardige situatie als tijdens de voorbije maanden", merkt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio, op. "Het inmiddels gekende tekort aan halfgeleiders en chips blijft de nieuwmarkt parten spelen, maar ook de tweedehandsmarkt komt intussen onder druk. Wanneer er minder nieuwe wagens worden ingeschreven, komen er automatisch ook minder occasievoertuigen op de markt.

Niet enkel de lange wachttijden voor nieuwe wagens, maar ook de stijgende kostprijs en de onzekerheid over de toekomst spelen. De voorstellen om in Vlaanderen vanaf 2029 enkel nog nieuwe elektrische wagens in te schrijven, zorgen bovendien voor grote verwarring en nog meer twijfel bij de consumenten."

De aangekondigde energietransitie met de verbanning van voertuigen met verbrandingsmotoren in Vlaanderen vanaf 2029 en tegen 2035 op Europees vlak, zorgt samen met de huidige economische onzekerheid en het aanhoudende chiptekort voor een ernstige marktverstoring in de autosector. Veel consumenten stellen door deze onzekerheden de aankoop van een nieuwe wagen uit en belanden op de tweedehandsmarkt voor een goedkoper alternatief ter vervanging van hun huidige wagen.Dat is duidelijk te merken aan de inschrijvingen van nieuwe en occasiewagens in ons land, die sectorvereniging Traxio analyseerde. In november werden amper 24.457 nieuwe inschrijvingen van personenwagens genoteerd. Dat is een terugval van -17,1 % vergeleken met 2020 (29.491 stuks) en zelfs -29,9 % versus 2019 (34.879 stuks). De tweedehandsmarkt voor personenwagens was in november weer meer dan dubbel zo groot als die van de nieuwe wagens. Er werden in november namelijk 52.924 occasies ingeschreven. Dat is 6,4 % meer dan in 2020 (49.729 stuks) en ongeveer identiek aan 2019 (52.841 stuks). Bij de tweewielers lijkt de verkoop van de nieuwe motoren zich te stabiliseren: 891 nieuwe motoren verlieten in november de showroom, wat een stijging met +6,8 % betekent. Ook de tweedehandsmotoren scoorden prima met een meerverkoop van 4,7 % (4.445 stuks). "Wij zien in november inderdaad een gelijkaardige situatie als tijdens de voorbije maanden", merkt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio, op. "Het inmiddels gekende tekort aan halfgeleiders en chips blijft de nieuwmarkt parten spelen, maar ook de tweedehandsmarkt komt intussen onder druk. Wanneer er minder nieuwe wagens worden ingeschreven, komen er automatisch ook minder occasievoertuigen op de markt. Niet enkel de lange wachttijden voor nieuwe wagens, maar ook de stijgende kostprijs en de onzekerheid over de toekomst spelen. De voorstellen om in Vlaanderen vanaf 2029 enkel nog nieuwe elektrische wagens in te schrijven, zorgen bovendien voor grote verwarring en nog meer twijfel bij de consumenten."