Tweedehandsdiesels: elf procent minder waard op jaar tijd

Momenteel staan 34.192 wagens al langer dan vier maanden bij de autohandelaar, klinkt het in een persbericht. Ze vertegenwoordigen een onverkochte stock met een marktwaarde van 805,2 miljoen euro.

Vier maanden is lang, klinkt het, omdat een handelaar verwacht na maximaal twee maanden te verkopen. Vooral de diesels raken momenteel moeilijker verkocht.

Derek d'Ursel van Gocar Data kijkt hiervoor naar de lage-emissiezones (LEZ) die er zijn of nog komen in verschillende steden.

De tweedehandsdiesels die lange tijd in stock blijven, kosten de handelaars alvast geld. In één jaar tijd is de waarde van eenzelfde dieselwagen met 11 procent of gemakkelijk 2.000 euro gedaald. Het kost volgens Gocar Data bovendien al snel 7 euro per dag om één dieselwagen te onderhouden en te stockeren.

Volgens De Tijd zorgt de moeilijkere verkoopbaarheid ook voor hogere prijzen op de leasemarkt: 2 tot 4 procent hoger dan vorig jaar volgens een bron uit de sector. De leasingbedrijven berekenen hun maandelijkse tarieven immers op basis van de restwaarde van de auto na afloop van het contract.

Handelaars kijken nu steeds vaker naar het buitenland om hun diesels te verkopen, besluit Gocar Data. Het onderdeel van de zoekertjessite Gocar Autovlan gaat daarom een samenwerking aan met CarsonTheWeb, een internationale online veilingwebsite voor de autohandel met zetel in België.