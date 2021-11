Half november onthult Renault de tweede generatie van de elektrisch aangedreven Kangoo bestelwagen. De Kangoo E-TECH belooft een rijbereik van 300 kilometer dankzij een batterij met een capaciteit van 45 kWh.

Deze nieuweling komt al in de lente van 2022 op de markt. Renault is hiermee op vlak van elektrisch aangedreven bestelwagens niet aan zijn proefstuk toe, want de Franse constructeur commercialiseerde precies 10 jaar geleden de Kangoo Z.E. van de vorige generatie.

Die laatste was op vlak van elektrische componenten erg verwant met de Renault Zoë. De E-TECH Kangoo krijgt een vernieuwde lithium-ion batterij en de constructeur gaat er prat op dat deze capaciteit 100% bruikbaar is, terwijl de meeste elektrische voertuigen slechts 90% van hun batterijcapaciteit effectief benutten.

Deze aanpak vertaalt zich in een grotere autonomie die - gemeten volgens de WLTP-normen - 300 km bedraagt. Dit is een actieradius die voor de meeste professionals volstaat.

Warmtepomp

Onder de motorkap zit een elektromotor die 90 kW (122 pk) en 245 Nm aan trekkracht levert. De bestelwagen biedt zes rijmodi waarbij de bestuurder de prestaties en het rijbereik kan aanpassen aan de omstandigheden.

De standaardversie wordt uitgerust met een driefasige wisselstroomlader zodat hij aan een vermogen van 11 kW kan opladen (DC). Optioneel is er ook een lader van 22 kW en de klant kan tegen een meerprijs ook AC (gelijkstroom) snelladen tegen een stroomdebiet tot 80 kW.

Om het stroomverbruik bij koude temperaturen te beperken, heeft elke E-TECH electric Kangoo een warmtepomp om het interieur op te warmen. De laadruimte van deze Kangoo slikt 3,9 m3 en de bestelwagen kan 600 kg torsen. Hij is bovendien in staat om een aanhangwagen tot 1.500 kg te slepen.

