Mercedes brengt de tweede generatie van de Citan op de markt. Deze compacte bestelwagen wordt onder de Vito gepositioneerd en deelt zijn technische basis - net als zijn voorganger - met de Renault Kangoo.

Die nieuwe generatie van de Kangoo werd al eind vorig jaar voorgesteld en omdat de samenwerking met Mercedes wordt verdergezet, is de komst van de Citan Mk2 een logische stap.

Het merk met de ster voorziet overigens een uitgebreid gamma, want naast de klassieke bestelwagen, komt er een Tourer personenwagen en een verfijnd afgewerkte T-Klasse.

Wie wil, kan overigens ook voor een volledig elektrisch aangedreven eCitan kiezen.

Deze tweede generatie Citan oogt een stuk strakker dan zijn voorganger en komt om die reden ook geloofwaardiger over als een 'echte' Mercedes.

'Das Haus' wilde op designvlak overigens veel meer een eigen stempel drukken op het Franse product middels zelfontworpen koplampen en een hertekende bumper. Ook achteraan worden specifieke lichtunits ingeplant en binnenin zal het dashboard de Mercedes-rijder meteen thuis laten voelen. De ronde ventilatiemonden en het merkeigen stuur zorgen voor een heel andere look dan die van de Kangoo. Wie wil, kan zelfs het MBUX-infotainmentsysteem laten integreren.

Onder de motorkap is er keuze uit drie dieselmotoren (1.5 Renault-motor) die 75, 95 of 115 pk leveren. Benzineklanten kunnen rekenen op de 1.3 die 100 of 130 pk levert. Op de elektrische versie is het nog even wachten, en er wordt ook gespeculeerd over een luxueus afgewerkte kampeerversie naar analogie met de Marco Polo op basis van de grotere Vito.

